La asociación Norbanova organiza el I Encuentro Poético de las dos Orillas en Cáceres y Trujillo

CÁCERES, 29 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Asociación Cultural Norbanova ha organizado el Primer Encuentro Poético de las dos Orillas en el que se leerán poemas escritos en lengua castellana en los dos lados del Atlántico, con el fin de dar a conocer a sus autores, dada la calidad y la cantidad de poetas de Iberoamérica y España que han dejado su legado en una lengua común.

Este evento cultural nace con vocación de continuidad anual y como acto único, aunque en dos sedes. El día 3 de octubre, a las 19,00 horas, será en el Ateneo de Cáceres; y el día 17 de octubre, a las 19,30 horas, en el palacio Barrantes Cervantes de Trujillo.

Está coordinado y presentado por el doctor Damián Gallego y contará con la participación de cinco voces para la lectura como son Malén Álvarez, Emilia Oliva, Basilio Sánchez, Matilde Santos y José Luis Bernal, y el acompañamiento musical de un piano, a cargo del profesor Alejandro Granell.

Con esta actividad la Asociación Cultural Norbanova da por inaugurado el curso en el Aula de la Palabra. La intención de esta nueva propuesta es "impulsar y popularizar la lectura de poemas", informa la organización.

Para ello, el doctor Damián Gallego ha seleccionado algunos que considera piezas con calidad literaria, "pero huyendo de la notoriedad o fama de los autores y de la complejidad lingüística o temática".

Se trata de textos que sean fáciles de entender por el público, que contengan historias o mensajes nítidos y no requieran un esfuerzo de comprensión que los haga exclusivos para eruditos, pretendiendo con ello popularizar la poesía y aumentar el número de sus lectores.