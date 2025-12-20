La Asociación para la Transición Energética pide a la CNMC modificar la circular de redes eléctricas

MADRID, 20 dic. 2025 (Europa Press) -

La Asociación para la Transición Energética (ATE) ha pedido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que modifique sustancialmente su circular de metodología de cálculo de la retribución de la inversión en redes eléctricas para el siguiente periodo regulatorio, que comienza en breve.

En un comunicado, la ATE ha mostrado su preocupación por la situación que cree que se está produciendo en la regulación de las inversiones en redes eléctricas en España, un factor que considera capital para la transición energética y descarbonización de la economía.

La asociación argumenta que el Consejo de Estado ha emitido un dictamen a petición de la CNMC en el que se apunta a una contradicción entre lo que dispone la circular del regulador y lo que está siendo desarrollado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, entendiendo esto como una extralimitación de la función de regulación sobre el campo de la política energética.

La ATE defiende que estas conclusiones de la CNMC coinciden con la opinión que esta asociación ya manifestó en los dos procesos de alegaciones realizados en los últimos meses.

Por todo ello, considera necesario que en la reunión del próximo lunes, 22 de diciembre, la CNMC dé marcha atrás en su proyecto de circular, dado que no existe tiempo material suficiente para hacer una nueva circular y someterla a consulta pública por las modificaciones que se deben producir para que entre en vigor el 1 de enero de 2026.

De esta forma, ATE propone que continúe vigente el actual método de retribución por costes auditados, que, según afirma, "ha funcionado hasta la fecha", y que en los próximos meses se pueda alumbrar una nueva propuesta de circular ajustada a las recomendaciones del Consejo de Estado, al marco de la política energética que impulsa el Ministerio en materia de redes y a la generación de incentivos positivos para acometer las inversiones, tanto actuales como anticipatorias, que cree que la economía española necesita.