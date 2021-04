La ATP quiere un Masters 1000 en césped antes de Wimbledon

26 abr (Reuters) - La ATP está estudiando la posibilidad de organizar en el futuro un Masters 1000 sobre hierba en Reino Unido antes de Wimbledon, dijo el presidente de la entidad, Andrea Gaudenzi.

Los Masters 1000 son los torneos más prestigiosos del circuito después de los cuatro Grand Slam. Tres se celebran en tierra batida y otros seis en pista dura.

Nunca se ha celebrado un Masters 1000 sobre césped desde la creación de la serie en 1990, y los eventos organizados en la fase previa a Wimbledon son torneos ATP 500 y ATP 250 en Alemania, Reino Unido y Holanda.

"Personalmente, me gusta el concepto de tener un Masters 1000 sobre hierba la semana de Queen's y Halle", dijo Gaudenzi a The Times. "Es algo que he propuesto a las partes interesadas y a la junta directiva".

"Me gusta el concepto de un Masters 1000 fuerte que conduzca a Wimbledon. Tenemos un Grand Slam sobre hierba, pero no un Masters 1000", agregó.

La temporada de hierba de este año se acortó una semana tras el aplazamiento del Abierto de Francia debido a la pandemia de COVID-19.

El torneo parisino comenzará el 24 de mayo y terminará el 13 de junio, dos semanas antes del inicio de Wimbledon.

(Reporte de Arvind Sriram en Bengaluru; editado en español por Javier Leira)