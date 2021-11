La Audiencia de Madrid enmienda al juez y dice que la exsenadora de Podemos también es perjudicada en 'Neurona'

Cánovas defendía que si hay delitos conexos debe poder figurar como acusación particular en todas las líneas de investigación

MADRID, 23 Nov. 2021 (Europa Press) -

La Audiencia Provincial de Madrid ha concluido que la exsenadora de Podemos Celia Cánovas se encuentra legitimada como acusación particular para actuar en la que investigación sobre los trabajos realizados por la consultora mexicana Neurona a la formación 'morada' y no solo en las pesquisas que fueron archivadas sobre las donaciones del partido a la Caja de Solidaridad.

En un auto de 3 de noviembre, al que ha tenido acceso Europa Press, la Audiencia ha estimado el recurso de apelación interpuesto por la exdirigente de la formación 'morada', al que se había adherido la acusación popular ejercida por Vox, en el marco del denominado 'caso Neurona' que se investiga en el Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid.

Cánovas defendió en su recurso que "los afiliados y los cargos públicos deben ser considerados como perjudicados desde el momento en el que las cuotas y donaciones de los mismos pueden estar desviándose a otros fines de los regulados por el partido". Los magistrados de la Sección 30 han compartido su tesis.

En el marco de su escrito, la exsenadora insistió en que si el juez Juan José Escalonilla había considerado conexos una serie de delitos --y no solo los relativos a los donativos de la Caja de Solidaridad-- su condición de acusación particular debía ser legitimada en todas las líneas de investigación. La Audiencia de Madrid le ha dado la razón.

Para los magistrados "no cabe duda" que en su condición de militante y cargo público de la formación puede figurar como acusación particular en su condición de "perjudicada" en la causa relativa a la Caja de Solidaridad. "Pero es que además también cabe otorgarle la posición procesal de acusación particular en su condición de perjudicada no ofendida con respecto a la investigación del destino que el partido Podemos pudiera haber irregularmente dado a sus fondos desviados a través de Neurona, como afiliada a dicho partido", han añadido.

El pasado julio, el juez instructor acordó por segunda vez el archivo de la línea de investigación dedicada a la donación de 50.000 euros que la Asociación #404 Comunicación Popular solicitó a la Caja de Solidaridad de Podemos. Según dijo, "no hay indicios racionales" de que se haya cometido un delito de administración desleal.

Está previsto que, tal y como acordó la Audiencia Provincial en otra resolución, el juez que investiga el 'caso Neurona' abra piezas separadas sobre el 'caso niñera' y la 'Fundación 25M', dos aristas que fueron derivadas por el magistrado al turno de reparto en los Juzgados de Plaza de Castilla. La primera se mantiene abierta en el Juzgado de Instrucción Número 46 de Madrid, mientras que la segunda ya fue archivada en el Juzgado Número 1.