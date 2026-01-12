La Audiencia Nacional de España archiva la investigación sobre el apagón de abril

MADRID, 12 ene (Reuters) - La Audiencia Nacional dijo el lunes que cerraba la investigación sobre el grave apagón del pasado abril en la península ibérica, después de que varios informes técnicos demostraran que no había pruebas de que fuera causado por un ciberataque.

Otra investigación del Gobierno ya había descartado un ciberataque como causa del apagón nacional que afectó a gran parte de España y Portugal el 28 de abril.

El juez de instrucción José Luis Calama ha ordenado ahora el archivo de la investigación judicial, según informó el tribunal en un comunicado.

La red europea de operadores de sistemas de transmisión de electricidad afirmó en un informe en octubre que el apagón masivo fue primero conocido causado por un voltaje excesivo.

(Información de Emma Pinedo y Pietro Lombardi, edición de Bernadette Baum, edición en español de Jorge Ollero Castela)