La Audiencia ordena investigar a Juana Rivas por sustracción de su hijo menor tras el receso navideño

GRANADA, 24 Jul. 2025 (Europa Press) - La Sección Segunda (Penal) de la Audiencia Provincial de Granada ha estimado parte del recurso planteado por el italiano Francesco Arcuri contra el archivo de una denuncia que presentó contra su expareja y madre de sus hijos Juana Rivas por la presunta comisión de un delito de sustracción de menores al incumplirse tras el receso navideño el pasado enero la vuelta del menor de ellos a Italia en cumplimiento de la guarda y custodia que tiene de él, de 11 años. En el auto, con fecha de este jueves, un día antes de cuando está prevista la entrega por orden judicial del niño, que está con la madre en Maracena (Granada) desde entonces tras denuncias por supuestos malos tratos de Arcuri, se admite parcialmente el recurso de apelación al archivo que hiciera en su día, en concreto el 9 de mayo pasado, el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada de la denuncia del padre. Esta denuncia también alegaba la presunta comisión de maltrato habitual y de lesiones (psicológicas) en el ámbito familiar, extremo este que la Audiencia rehaza investigar, según consta en el auto, al que ha tenido acceso Europa Press. Según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el padre del menor interpuso una denuncia que recayó en el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada. A través del auto de fecha 9 de mayo de 2025, la jueza acordó inadmitir a trámite la denuncia presentada y archivar las actuaciones en relación a la presunta comisión por Rivas de delitos de sustracción de menores y de maltrato habitual y lesiones en el ámbito familiar. La Audiencia revoca parcialmente dicha resolución y acuerda en su lugar admitir a trámite la denuncia presentada en relación al ilícito de sustracción de menores, así como practicar las diligencias de investigación que estime adecuadas "y en particular, la declaración en calidad de investigada" a Rivas y como perjudicado al recurrente, a quien "se hará el oportuno ofrecimiento de acciones". Francesco Arcuri denunciaba ante los tribunales italianos el pasado enero la sustracción de su hijo menor por parte de la madre tras expirar el plazo del 8 de ese mes fijado por la Corte de Apelación de Cagliari para que regresara con él tras las fiestas navideñas. Acerca de su recurso al archivo de mayo en Granada, el auto de la Audiencia este jueves detalla que, "el Ministerio Fiscal, que se adhiere parcialmente" a la apelación, "igualmente sostiene que parte de los hechos denunciados revestirían a priori los caracteres de delito, concretamente, de un delito de sustracción de menores, de modo que respecto de los mismos procedería la incoación de diligencias previas para su investigación". "Carácter delictivo que sin embargo no sería predicable" según el criterio de la Fiscalía recogido en el auto de la Audiencia "en relación a aquellos otros hechos que el apelante principal sostiene serían constitutivos de un delito de maltrato psicológico en el ámbito familiar". La Audiencia repasa la jurisprudencia que apunta a que el tipo penal delimitado en la sustracción de menores "trata de evitar" que, "por decisión unilateral de un progenitor, que acude a unas ilegítimas vías de hecho, el otro progenitor se vea privado del derecho de custodia sobre su hijo". En este caso, el "relato fáctico" apunta a una conducta "tendente alterar unilateralmente el régimen de establecido por los tribunales italianos", reteniendo al niño "en su compañía con incumplimiento de lo ordenado por la citada autoridad judicial competente", prosigue. Sobre la investigación que queda excluida por acuerdo de la Audiencia por las supuestas lesiones, el órgano judicial provincial considera que "en modo alguno consta que la denunciada buscase intencionadamente ocasionar menoscabo psíquico" al menor, y "tanto el tipo de maltrato habitual como el de lesiones en el ámbito familiar en que la parte recurrente pretende subsumir parte de los hechos denunciados, son tipos eminentemente dolosos". SUSPENDIDA DESDE ENERO El pasado enero la autoridad judicial suspendía en Granada de forma provisional el regreso a Italia del niño tras las vacaciones de Navidad. Lo hizo a raíz de que el menor declarara haber sufrido presuntos episodios de violencia física y psíquica por parte de su padre y narrara "el terror" de regresar a su lado. La Audiencia de Granada confirmaba el pasado marzo el auto del Juzgado de Instrucción número 9 de la capital granadina que acordó en febrero la remisión del expediente judicial del hijo menor de Rivas a la corte de la ciudad italiana de Cagliari para que se siguieran investigando los presuntos malos tratos que denunció que el menor habría recibido de su padre. En abril de 2021, el pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmó la condena a Juana Rivas por delito de sustracción de menores, después de que en verano de 2017 pasara un mes en paradero desconocido con sus dos hijos incumpliendo las resoluciones judiciales que le obligaban a entregárselos al padre, pero reducía su pena de cinco años a dos años y seis meses de prisión al considerar que, aunque fueron dos los menores sustraídos, cometió un único delito y no dos. Posteriormente un indulto del Gobierno rebajó la pena de prisión a un año y tres meses y conmutó la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad por una pena de 180 días de trabajos en beneficio de la comunidad.