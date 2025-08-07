La australiana Energy Transition Minerals sube tras hacerse con una mina en España

** acciones de Energy Transition Minerals suben un 22,7% hasta US$0,054 australianos, su nivel más alto desde el 4 de julio ** El explorador de minerales sube un 8% y se encamina a su mejor día desde mediados de julio, si se mantienen las ganancias ** La empresa adquirirá la mina de estaño, tantalio y niobio de Penouta y su planta de procesamiento en España por 5,2 millones de euros (6,06 millones de dólares australianos) tras convertirse en la adjudicataria del proyecto

** Penouta es la única fuente primaria de tantalio y niobio de la Unión Europea ** La empresa firma un acuerdo de suscripción con OCJ Investment (Australia) Pty para recaudar 10 millones de dólares australianos para financiar el desarrollo de la mina ** Cerca de 5,9 millones de acciones negociadas, 4,5 veces la media de 30 días ** En lo que va de año, las acciones ha subido un 21,8%, incluido el movimiento de la sesión (US$1 = 0,8579 euros) (Información de Ananya Verma en Bengaluru; editado en español por Irene Martínez)