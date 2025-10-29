La australiana Sam Kerr recupera el brazalete de capitana de la selección de fútbol

El DT de la selección femenina de Australia, Joe Montemurro, justificó el martes la devolución del brazalete de capitana a Sam Kerr aludiendo a una "decisión futbolística" y no a una "decisión política".

"Tomo decisiones ligadas al fútbol. No voy a tomar decisiones políticas y Sam es una parte importante de lo que estamos tratando de hacer", declaró el entrenador australiano después de la derrota de "Las Matildas" ante Inglaterra (3-0), con Kerr como capitana.

Ausente de la selección desde hacía casi dos años debido a una lesión en la rodilla derecha, la delantera estrella de 32 años fue acusada de ofensa racista a un policía británico, mientras se hallaba ebria después de una fiesta en enero de 2023.

La jugadora de Chelsea fue declarada no culpable en febrero de 2025, lo que no impidió que una parte de la sociedad australiana se opusiese a su regreso como capitana.

"Tomamos una decisión a nivel interno y pensamos que es la mejor para el rendimiento futbolístico y para el grupo", añadió Joe Montemurro.

