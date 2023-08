Filadelfia--(business wire)--ago. 25, 2023--

La Junta Directiva del Pennsylvania Convention Center Authority (PCCA) ha aprobado la renovación por cinco años del contrato de ASM Global como empresa de gestión de recintos, con el centro de convenciones preparado como lugar de lanzamiento de una espectacular serie de innovaciones en la cartera de convenciones y conferencias de ASM Global, la mayor de Norteamérica y en el mundo.

El nuevo acuerdo comenzará el 1 de diciembre de 2023 y tendrá una duración de cinco años, hasta el 30 de noviembre de 2028. El líder internacional en entretenimiento tiene previsto llevar muchos de sus diseños más innovadores a un grupo líder de centros de convenciones, empezando por el PCCA. Será el primero de un programa que creará entornos únicos, como momentos LED inmersivos, ofertas de acción rápida para acelerar las estrategias empresariales, salas VIP elevadas y espacios tranquilos para la conectividad empresarial.

“Estamos encantados de anunciar la continuidad de la asociación entre el Pennsylvania Convention Center Authority y ASM Global como proveedor de gestión de espacios para el Pennsylvania Convention Center”, comunicó David A. Nasatir, presidente de la Junta Directiva del PCCA. “Durante 10 años, ASM Global ha sido un valioso colaborador y, gracias a sus destacadas contribuciones, ha elevado el Pennsylvania Convention Center a un estatus de clase mundial”.

En 2013, el PCCA tomó por primera vez la decisión de privatizar la gestión del centro, con la adjudicación de un contrato inicial a SMG, que posteriormente pasó a llamarse ASM Global tras la fusión en 2019 de AEG Facilities y SMG. La fusión creó una potencia de gestión de recintos que abarca cinco continentes, 14 países y más de 350 de las arenas, estadios, teatros y centros de convenciones más prestigiosos en el mundo, y ha posicionado a ASM Global como la empresa de gestión de recintos y experiencias en vivo preeminente en el mundo.

“El equipo de ASM Global en el Pennsylvania Convention Center es, sin excepción, el mejor del sector”, aseguró John J. McNichol, presidente y CEO del PCCA. “Su liderazgo innovador y su compromiso para ofrecer una experiencia inigualable al cliente han posicionado al centro, a nivel mundial, como pionero de la industria y lugar de elección, y esperamos continuar nuestra colaboración a medida que llevamos al Pennsylvania Convention Center al siguiente nivel”.

Bajo la gestión de ASM Global, el Pennsylvania Convention Center ya ha puesto en marcha varias iniciativas vanguardistas y que han cambiado el sector, como la ejecución en 2014 del Acuerdo de Satisfacción del Cliente, un documento que guía la relación entre el centro y los sindicatos que trabajan en las instalaciones con el objetivo de ofrecer un lugar de trabajo más productivo, centrado en el cliente y rentable para los huéspedes, y el programa ASM Global Acts, en virtud del cual el centro ha ejecutado con éxito un sólido plan de sostenibilidad e impacto social.

Dan Hoffend, vicepresidente ejecutivo de centros de convenciones de ASM Global, ha expresado: “Estamos encantados de iniciar el siguiente capítulo del universo de las convenciones, empezando por el Pennsylvania Convention Center. Esto incluye características de sostenibilidad que crean un movimiento sustancial hacia la neutralidad de carbono; nuevas salas de exposiciones Flex-space que pueden adaptarse a las necesidades de nuestros diversos asistentes; y paredes LED que proporcionan patrocinio, orientación y entretenimiento.

“Estamos trasladando las mejores características de nuestros estadios y arenas directamente a nuestros centros de convenciones para crear una línea de instalaciones de primera calidad como ninguna otra en el sector. Nuestros asistentes exigen entretenimiento como parte de su paradigma empresarial. Estamos cambiando el sector creando un entorno único para todos nuestros invitados”, afirmó Hoffend.

El director general de ASM Global del PCC, Tony Hodgins, expresó: “Agradecemos al PCCA su confianza continua en nuestro equipo de ASM Global y su apoyo inquebrantable a lo largo de los años. Nuestro equipo en el centro sigue centrado en nuestro objetivo de ofrecer una experiencia de cliente de primera clase a todos nuestros invitados, y nos sentimos honrados de poder seguir trabajando con nuestros socios clave para mostrar todo lo que Filadelfia y el Pennsylvania Convention Center tienen que ofrecer”.

Si desea obtener más información sobre las iniciativas de participación comunitaria y divulgación del Pennsylvania Convention Center, visite paconvention.com.

Acerca de Pennsylvania Convention Center

El Pennsylvania Convention Center está situado en el centro de Filadelfia, en el corazón de la gran oferta cultural de la ciudad y en un entorno gastronómico y de entretenimiento de primera categoría. Gestionado por ASM Global, el centro es el decimocuarto más grande en el país y cuenta con uno de los mayores espacios para exposiciones y salones de baile del noreste de EE. UU. Las reuniones, convenciones, ferias comerciales y otros eventos organizados por el centro atraen a Filadelfia a asistentes de todo el país y el mundo, lo que convierte al centro en el mayor motor económico del sector hotelero de la región. Para obtener más información, visite paconvention.com.

Acerca de ASM Global

ASM Global es el principal productor mundial de experiencias de entretenimiento. Es el líder mundial en estrategia y gestión de recintos y eventos, y ofrece soluciones adaptadas a las necesidades locales y tecnologías de vanguardia para lograr los máximos resultados para los propietarios de recintos. La red de recintos de élite de la empresa se extiende por los cinco continentes, con una cartera de más de 350 de los más prestigiosos estadios, centros de convenciones y exposiciones y recintos de artes escénicas en el mundo. Síganos en Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter. Para obtener más información, visite asmglobal.com.

