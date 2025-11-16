La Autoridad Palestina anuncia un nuevo organismo de gestión y abono de subsidios

MADRID, 16 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La Autoridad Palestina ha anunciado este domingo la creación de la Institución Nacional Palestina para el Empoderamiento Económico (INPEE), que será la encargada de centralizar el pago de todos los subsidios y ayudas sociales a la población.

"La Institución Nacional Palestina para el Empoderamiento Económico será la única entidad responsable de aplicar el Decreto-Ley 4 de 2025 para distribuir las asignaciones económicas, aplicar los criterios de asignación con total justicia y transparencia y aplicar la ley en su totalidad, sin excepciones", ha explicado la Autoridad Palestina en un comunicado recogido por la agencia de noticias oficial, WAFA.

La Autoridad Palestina, que preside Mahmud Abbas, ha subrayado que no se realizará ningún pago a ningún colectivo que no haya presentado una solicitud formal a través del nuevo organismo.

Las autoridades israelíes han criticado los pagos a familias palestinas, en particular los asignados a familiares de responsables de acciones armadas contra fuerzas israelíes —hayan fallecido o estén en una prisión israelí— por considerarlos una recompensa por el terrorismo.

El anuncio llega unos días después de que Abbas destituyera sin dar razones al ministro de Finanzas de la Autoridad Palestina, Omar Bitar, y al hilo de las reformas de la administración anunciadas el pasado mes de febrero para poner fin a los pagos en función de la duración de las condenas.