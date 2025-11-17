La Autoridad Palestina condena las "incendiarias declaraciones" de Ben Gvir: "No cree en la paz"

MADRID, 17 Nov. 2025 (Europa Press) -

La Autoridad Palestina ha condenado "enérgicamente" este lunes las "incendiarias declaraciones" del ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, en las que ha abogado explícitamente por asesinar a líderes palestinos y detener al presidente palestino, Mahmud Abbas.

El Ministerio de Exteriores palestino ha subrayado que "representan una postura oficial del Estado de ocupación que antepone la fuerza al derecho, ignora la legitimidad internacional y adopta la impunidad como política oficial". "Constituyen, además, parte de un peligroso proceso de legitimación de crímenes dentro del sistema de gobierno israelí, con profundas repercusiones para la paz y la estabilidad en la región", ha denunciado.

La cartera ministerial ha afirmado que "esta incitación sistemática refleja una mentalidad política de que no cree en la paz ni en la estabilidad, y constituye una amenaza directa para la seguridad regional y el orden internacional basado en el respeto a la soberanía y al Estado de derecho".

Asimismo, ha responsabilizado "plenamente" a las autoridades israelíes de las consecuencias de esta retórica y ha instado a la comunidad internacional a "tomar medidas urgentes y concretas para detener este discurso hacia el genocidio y la violencia, y a activar los mecanismos de rendición de cuentas contra el gobierno que patrocina el genocidio, el desplazamiento y la legalización de crímenes".

Por ello, la cartera diplomática ha exigido "la condena de todos aquellos que utilizan la retórica del terrorismo y la incitación al asesinato como herramienta de política desde el Gobierno, lo cual refleja una peligrosa tendencia a socavar todo el orden jurídico internacional".

Ben Gvir ha propuesto horas antes "ordenar asesinatos selectivos de altos cargos de la Autoridad Palestina, que son terroristas a todas luces", en el caso de que se acelere el reconocimiento del Estado palestino en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde Estados Unidos ha presentado una resolución que incluye "una vía para un estado palestino" conforme al plan de paz de 20 puntos del presidente estadounidense, Donald Trump.