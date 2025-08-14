La Autoridad Palestina pide ayuda internacional ante el anuncio de nuevas construcciones en Cisjordania

MADRID, 14 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Ministerio de Exteriores de la Autoridad Palestina ha pedido a la comunidad internacional intervenir después de que el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, haya anunciado la construcción de más de 3000 nuevas viviendas en la zona E1, lo que supone una "extensión de los crímenes de genocidio, desplazamiento y anexión" por parte de Israel.

La cartera ha afirmado que estas nuevas licitaciones son "una continuación de los planes de la ocupación para socavar la posibilidad de establecer un Estado palestino, minar su unidad geográfica y demográfica", así como "consolidar la división de Cisjordania, facilitando así su completa anexión".

Asimismo, ha resaltado que estos planes corroboran las recientes declaraciones del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sobre el "Gran Israel", un concepto que incluiría, además de Cisjordania y la Franja de Gaza, una parte del territorio de Egipto y Jordania, entre otros países vecinos.

El Ministerio de Exteriores también ha pedido a la comunidad internacional imponer sanciones para detener la implementación de este plan en Cisjordania y obligar a Israel a cumplir con las resoluciones sobre la cuestión palestina.

Smotrich anunció el miércoles un plan para construir más de 3000 nuevas viviendas como parte del controvertido plan urbanístico para conectar Jerusalén Este con de Maale Adumim. Con estas nuevas construcciones, las autoridades israelíes esperan duplicar la población de este asentamiento en aproximadamente 35.000 nuevos residentes.

El anuncio se produjo tan solo horas después de que la gobernación de Jerusalén denunciase que las autoridades israelíes habían emitido más de 13 avisos de demolición y evacuación contra instalaciones residenciales, agrícolas e industriales en Al Eizariya, situada a las afueras de Jerusalén Este.