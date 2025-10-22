La Autoridad Palestina rechaza el plan de anexión de Cisjordania: "Israel no tendrá la soberanía"

MADRID, 22 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Autoridad Palestina ha rechazado el plan de anexión de Cisjordania aprobado en primera lectura este miércoles en la Knesset --el Parlamento israelí-- y ha alertado de los continuos intentos por hacerse por la fuerza de tierras que no le corresponden.

"Israel no tendrá soberanía sobre tierras palestinas", ha remarcado. "Cisjordania, Jerusalén y la Franja de Gaza constituyen una unidad geográfica única sobre la cual Israel no tiene soberanía", ha expresado de manera tajante en un comunicado, en el que se recuerda que "la soberanía reside exclusivamente en el pueblo palestino y sus líderes", nada que ver con las autoridades israelíes.

El Gobierno palestino ha señalado que esta nueva maniobra israelí forma parte de sus varios intentos por establecer una falsa narrativa sobre su supuesta soberanía de unas tierras que no son suyas. "Todos estos hechos son nulos, no reconocidos, rechazados y no constituyen una realidad", señala en un comunicado del Ministerio de Exteriores.

Asimismo, ha añadido que esto no cambiará la realidad ni la condición jurídica de Palestina como territorio ocupado. "Israel es una potencia ocupante ilegal, como lo confirman todas las normas del Derecho Internacional", apunta la cartera diplomática palestina.

Por último, la Autoridad Palestina ha apelado nuevamente a la comunidad internacional para que frente este tipo de iniciativas "racistas destinadas a consolidar el sistema de apartheid" y contravienen el Derecho Internacional y las numerosas resoluciones emitidas en Naciones Unidas y otros foros mundiales.

El texto legislativo --presentado por la oposición y sin aval del Likud, el partido del primer ministro Benjamin Netanyahu--, será sometido a otras tres lecturas en las comisiones parlamentarias de Exteriores y Defensa, a la espera de su nueva aprobación por parte de la Cámara antes de convertirse en ley.