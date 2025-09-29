LA NACION

La Autoridad Palestina saluda los esfuerzos "sinceros y decididos" de Trump por la paz

El presidente de Estados Unidos Donald Trump
MADRID, 30 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Autoridad Palestina ha expresado este lunes su satisfacción por los esfuerzos "sinceros y decididos" del presidente estadounidense, Donald Trump, tras la presentación este lunes de una propuesta de plan de paz que incluye la creación de un gobierno interino supervisado por el propio Trump.

"El Estado de Palestina acoge con satisfacción los sinceros y decididos esfuerzos del presidente Donald J. Trump para poner fin a la guerra en Gaza y afirma su confianza en su capacidad para encontrar un camino hacia la paz", ha publicado la Autoridad Palestina en un comunicado recogido por la agencia de noticias WAFA.

El texto destaca la importancia de la implicación de Estados Unidos para "lograr la paz en la región" mediante un acuerdo "que garantice la entrega de suficiente ayuda humanitaria a Gaza, facilite la liberación de los rehenes y prisioneros y la instauración de mecanismos para proteger al pueblo palestino, garantizar que se respeta el alto el fuego y seguridad para las dos partes".

También pide "evitar la anexión de territorios, parar el desplazamiento de palestinos y acciones unilaterales contrarias al Derecho Internacional".

Menciona asimismo la liberación de los fondos retenidos por Israel y una "retirada israelí total".

El objetivo final es "la unificación de los territorios palestinos y sus instituciones en la Franja de Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Este y el fin de la ocupación" y una paz basada en un estado palestino que conviva con el Estado de Israel con seguridad, paz y buena vecindad.

La Autoridad Palestina aboga así por un estado palestino "moderno, democrático y desmilitarizado", con pluralismo y transiciones pacíficas del poder.

El comunicado menciona además varias reformas en marcha para mejorar el funcionamiento de sus instituciones, muchas de ellas requeridas por la comunidad internacional.

La propuesta de Trump prevé un alto el fuego inmediato y la liberación de los rehenes israelíes retenidos en la Franja de Gaza en un plazo de 72 horas desde la aceptación de la iniciativa.

Asimismo contempla la creación de una fuerza internacional de seguridad y de una administración provisional que estaría bajo la supervisión de una Junta de Paz que presidiría el propio Trump y que contaría con otros jefes de Estado y personalidades, como el ex primer ministro británico, Tony Blair.

