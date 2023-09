BELLEVUE, Washington--(BUSINESS WIRE)--sep. 28, 2023--

La última ronda de beneficiarios de la ayuda financiera local eleva el total a 225, con lo que El Un carrier dona más de 10 millones de dólares para dar vida a proyectos comunitarios en todo el país (Graphic: Business Wire)

Cuáles son las novedades: T‑Mobile (NASDAQ: TMUS) hoy nombró a los próximos 25 beneficiarios de la ayuda financiera local, lo que significa un total de 225 comunidades desde que El Un‑carrier anunció su compromiso descomunal de cinco años con pequeñas ciudades y pueblos en abril de 2021. La compañía ya ha donado más de 10 millones de dólares para poner en marcha ideas de desarrollo comunitario en 42 estados, con proyectos como la mejora tecnológica en bibliotecas locales, la construcción de nuevos senderos y la revitalización de edificios históricos.

Por qué es importante: T‑Mobile tiene el compromiso de ser una fuerza para hacer el bien, y la ayuda financiera local es una de las formas en que El Un‑carrier marca una gran diferencia en las comunidades. Con 25 millones de dólares reservados hasta 2026 para financiar proyectos comunitarios, T‑Mobile está empoderando a más personas con conexiones digitales que crean un futuro más sostenible para todos. Más allá de la ayuda financiera local, T‑Mobile está ayudando a las pequeñas ciudades y pueblos de EE. UU. a prosperar con iniciativas como el Proyecto 10Millones, que ofrece conectividad a Internet gratis a los estudiantes elegibles para ayudar a cerrar la brecha digital en la educación, e Internet 5G Residencial de T‑Mobile, que ofrece a millones de habitantes de Estados Unidos acceso a una banda ancha doméstica económica.

Para quiénes es importante: todas las personas que quieran influir positivamente en su comunidad.

Cómo funciona: para seleccionar a los beneficiarios de la ayuda financiera local, T‑Mobile trabaja con Main Street America y Smart Growth America, dos organizaciones con experiencia en el desarrollo de comunidades más fuertes, más sanas y más conectadas. Las solicitudes se evalúan en función de su nivel de detalle e integridad, necesidad e impacto en la comunidad, viabilidad y otras consideraciones. T‑Mobile concede 25 subvenciones de ayuda financiera local cada trimestre a pequeños pueblos de 50,000 habitantes o menos.

Para solicitar ayuda financiera local para tu pueblo, haz clic aquí.

Los beneficiarios: estos son los próximos 25 beneficiarios de la ayuda financiera local y sus proyectos:

Checa cómo la ayuda financiera local tiene un impacto positivo en las pequeñas ciudades y pueblos de todo el país aquí.

Para obtener más información sobre el compromiso de T‑Mobile con las comunidades, visita es.t-mobile.com/hometowngrants.

Síguenos en @TMobileNews en X, anteriormente conocida como Twitter, para estar al día con las últimas novedades de la compañía.

Para bajar el video b-roll oprima aquí.

Acerca de T‑Mobile

T‑Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) es El Un‑carrier superpoderoso de Estados Unidos con una red 4G LTE avanzada y una transformativa red 5G nacional que ofrecerá conectividad confiable para todos. Los clientes de T‑Mobile reciben una calidad inigualable por su dinero, una firme obsesión por ofrecerles la mejor experiencia de servicio posible y un dinamismo indiscutible para disrumpir el mercado y así crear competencia e innovación más allá del ámbito del servicio móvil. Con sede en Bellevue, Washington, T‑Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T‑Mobile, Metro by T‑Mobile y Sprint. Más información en: https://es.t-mobile.com

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20230927095088/es/

