La ayuda sanitaria Obamacare llegará a su fin tras el rechazo a propuestas en el Senado de EE. UU.

Por Nolan D. McCaskill y Richard Cowan

WASHINGTON, 12 dic (Reuters) -

El Senado de Estados Unidos rechazó el jueves las propuestas de republicanos y demócratas para hacer frente a la inminente crisis sanitaria, dejando a unos 24 millones de estadounidenses expuestos a primas de seguro significativamente más altas a partir del 1 de enero, cuando expire un subsidio federal.

Salvo que se produzca algún avance a última hora, el Congreso iniciará un receso por los festivos de fin de año en algún momento de la próxima semana y no regresará hasta el 5 de enero, después de que se fijen las nuevas primas para quienes se habían acogido al subsidio mejorado de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA, por sus siglas en inglés), conocido como Obamacare.

En votaciones consecutivas, en gran medida siguiendo las líneas partidistas, demócratas y republicanos bloquearon mutuamente sus respectivos proyectos de ley.

La Cámara de Representantes podría intentar aprobar algún tipo de legislación la próxima semana, que aún no se ha dado a conocer. Incluso si se aprobara, los demócratas del Senado, y posiblemente algunos republicanos, se opondrían a ella y podrían utilizar sus votos para acabar con esa iniciativa.

"Después de la votación de hoy, la crisis sanitaria estadounidense recae al 100% sobre sus hombros", dijo el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, refiriéndose a los republicanos.

El líder republicano en el Senado, John Thune, tachó el proyecto demócrata de "ejercicio de mensajería política" y dijo que "los republicanos están listos para ponerse a trabajar". "Aún no estoy seguro de que los demócratas estén interesados", añadió.