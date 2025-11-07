La bailarina Sara Jiménez llega a Matadero con su gira 'Ave de Plata': "Una danza entre la vida y la muerte"

MADRID, 7 Nov. 2025 (Europa Press) -

La bailarina y creadora granadina Sara Jiménez Madrid llega al Centro Danza Matadero con su montaje 'Ave de plata', "una danza entre la vida y la muerte" con la que está girando por todo el mundo.

Así, este viernes 7 y sábado 8 de noviembre la artista actuará bajo la dramaturgia y codirección escénica de Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola con la música original de Miguel Marín 'Árbol' y textos de Enrique Fuenteblanca.

'Ave de plata' se construye como "un cruce entre danza, teatro y música contemporánea", según explica la propia Jiménez, quien usa el cuerpo como herramienta de "pensamiento y expresión".

"La pieza está muy cargada de referencias cinematográficas, pictóricas y literarias", añade la artista. De hecho, la inspira el verso de Fernando Pessoa "hilos de plata rara (...) bajo tilos sentimientos inútiles" y abre una reflexión sobre la paradoja entre morir y dar muerte, entendida como fin y renacimiento de la relación amorosa, pero también como celebración de la existencia.

Tras su paso por el Festival Ciutat Flamenco de Barcelona, el espectáculo ha ha volado en las últimas semanas por Países Bajos y Chile, con actuaciones en la Flamenco Biennale Nederland (Utrecht), el Festival Escena Movida (Arica), el Festival Fintdanz (Iquique) y el Festival LOFT (Concepción). Madrid se convierte ahora en la siguiente parada de esta gira de vuelo internacional.

Bailarina y coreógrafa nacida en Granada, entre sus trabajos como coreógrafa se encuentran las obras 'Fandango18', 'Saldiguera', 'Vía Bamba', 'Tápate Niña', 'Variación a tempo', 'Recital Flamenco' o 'Real de la Alhambra'. Además de su trabajo en solitario, ha participado como bailarina solista con Estévez & Paños, el Ballet Flamenco de Andalucía, Eduardo Guerrero, Daniel Doña o WangRamirez.

En 2022 Jiménez comenzó una nueva andadura con su ópera prima 'Adioses', a la que le siguen 'Musa mía' y 'Ave de Plata', además de seguir colaborando con diferentes compañías de la música y las artes escénicas. Ha sido reconocida con premios como el de Mejor Intérprete de Danza para la Asociación PAD (Profesionales de la Danza Andaluza) por Ave de plata, nominada además en la categoría de Mejor Intérprete Femenina de Danza en los últimos Premios Max.