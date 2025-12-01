La baja de Bonmatí "descoloca" a España en la vuelta de la final de la Liga de Naciones

La fractura del peroné de Aitana Bonmatí "descolocó" a la selección española, que deberá cubrir su hueco en el once titular que pocas veces ha tocado, para enfrentarse a Alemania el martes en el partido de vuelta de la final de la Liga de Naciones.

En la ida, las campeonas del mundo, apenas reconocibles, salieron ilesas tras lograr el viernes un empate sin goles en Kaiserslautern.

Las jugadoras de Sonia Bermúdez sufrieron en el campo y evitaron la derrota gracias a la actuación de la portera Cata Coll.

La defensa del título de la Liga de Naciones se complica sin Bonmatí, que se lesionó el domingo en un entrenamiento y que estará fuera de los terrenos de juego probablemente varios meses.

"El grupo está bien, bajas como la de Aitana te descolocan porque a nadie le gusta ver a una compañera mal, que se lesione", explicó este lunes la capitana Irene Paredes en rueda de prensa.

La jugadora del Barcelona tildó de "sensible" la ausencia de la triple Balón de Oro, ya que su titularidad era indiscutible, aunque aseguró que el equipo "va a tirar para adelante": "Somos más jugadoras y todas están capacitadas para sumar".

En la misma línea se mostró la seleccionadora que reveló el estado de ánimo de su plantilla. "Es una baja importantísima. Lo ha explicado Irene (Pardes), ayer un poco de bajón porque cuando hay una lesión de una compañera es duro", declaró.

Varias opciones en la medular

Sin Bonmatí se abre un abanico de opciones en el medio del campo. En una de ellas, Vicky López podría sustituirla como ya sucedió durante la pasada Eurocopa que España perdió en la tanda de penales en la final ante Inglaterra, cuando Aitana se perdió los primeros partidos por una meningitis.

Otra de las posibilidades es la de retrasar de posición a Mariona Caldentey, por lo que Athenea del Castillo podría situarse en el extremo. En la ecuación también entraría Jenni Hermoso, que ya ha jugado en esa lugar varias veces.

"Cualquiera de las 24 están más que preparadas. Lo bueno del equipo es que hay jugadoras súper versátiles, interpretan bien el juego en distintas posiciones, por lo que podemos decidir varias opciones", subrayó Bermúdez.

"El equipo está más que capacitado. Mentalmente somos un equipo muy fuerte, se vio en Alemania al final. Hay que pensar en lo que viene, no tienes tiempo (...). Estamos terminando de detallar lo que vamos a hacer, todavía queda tiempo para sacar el once, estamos decidiendo qué vamos a hacer", añadió la seleccionadora, quien podría sumar su primer título en el banquillo español.

Récord de asistencia

La Roja tendrá la ventaja de jugar en casa, en un choque en el que se prevé un récord de asistencia en el estadio del Atlético de Madrid, con capacidad para 70.000 espectadores. Unas 50.000 entradas ya se han vendido.

"El estadio va a estar prácticamente lleno, por lo que quiero agradecérselo a todos los que se van a acercar mañana (martes). Nos ayudan, mañana tienen que apretar", dijo Paredes.

Para defender el trofeo de la Liga de Naciones que conquistaron el año pasado en la primera edición de la competición, España debe subir un peldaño.

La victoria global por 5-0 sobre Suecia en las semifinales de la competición auguraba un buen camino, pero la visita a Alemania fue un recordatorio de que muchos equipos están pisándoles los talones.

Eso es algo que el Barcelona comprobó la temporada pasada cuando el Arsenal sorprendió al vencerlas en la final de la Liga de Campeones, después de varios años de dominio.

El entrenador de Alemania, Christian Wück, dijo que el partido de ida había demostrado que "no solo podemos competir, sino incluso jugar nuestro propio juego contra un equipo como España", aunque admitió su frustración por no conseguir el triunfo.

rsc/mcd