La balanza comercial argentina anota superávit de US$ 1.892 millones en diciembre y cierra 2025 con saldo positivo: Indec

BUENOS AIRES, 20 ene (Reuters) - El Intercambio Comercial Argentino (ICA) contabilizó un saldo positivo de 1.892 millones de US$ en diciembre y cerró el 2025 con superávit por 11.286 millones de US$, dijo el martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), un dato mensual por encima de lo esperado en el mercado.

Analistas consultados por Reuters proyectaron un superávit de 1.372 millones de US$ para el último mes del año previo.

Según datos del Indec, las exportaciones subieron en diciembre un 5,7% a 7.448 millones de US$ y las importaciones avanzaron el 3,5% a 5.556 millones de US$, para sumar 87.077 millones y 75.791 millones durante el 2025, respectivamente.

La balanza comercial del país sudamericano acumula 25 meses consecutivos con saldo favorable.

El ICA venía de finalizar el 2024 con un superávit corregido de 18.928 millones de US$, el mayor saldo comercial en la historia argentina, según datos oficiales.

