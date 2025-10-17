La banca europea se contagia de la inquietud del sector bancario estadounidense

Las acciones de los prestamistas europeos caen con fuerza el viernes, por los bancos regionales estadounidenses.

El índice STOXX de bancos europeos bajaba un 2,6% a las 0710 GMT, alcanzando su nivel más bajo desde principios de septiembre y la mayor caída entre los demás índices del STOXX 600.

Casi todos los mayores prestamistas de la región están en números rojos, incluidos el alemán Deutsche Bank, Barclays, el italiano UniCredit, que bajan aproximadamente entre un 3% y un 6%.

Las francesas Société Générale.

y BNP Paribas caen alrededor de un 4% cada una.

Sabadell retrocede un 6% tras el fracaso de la oferta de BBVA, mientras que BBVA se dispara un 7% (Información de Anna Pruchnicka; editado en español por Benjamín Mejías Valencia).