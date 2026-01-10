La bandera de la República Islámica de Irán, remplazada brevemente por otra de la monarquía en Londres

Un manifestante remplazó brevemente la bandera de la República Islámica de Irán por otra del antiguo régimen monárquico en la fachada de la embajada iraní en Londres este sábado, durante una concentración de apoyo al movimiento de protesta en el país, indicaron testigos a AFP.

Un video difundido en las redes sociales muestra a un hombre en el balcón del edificio, situado cerca de Hyde Park, en el centro de la capital, retirando la bandera de la República Islámica entre los vítores de los cientos de congregados y sustituyéndola por una bandera decorada con un león y un sol, símbolos de la monarquía.

La bandera del antiguo régimen permaneció varios minutos en el asta antes de ser retirada, explicaron varios testigos a una periodista de AFP en el lugar.