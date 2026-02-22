La bandera olímpica pasa a manos de representantes de Alpes franceses 2030

La bandera olímpica fue entregada este domingo por los organizadores de los Juegos de Invierno de Milán-Cortina y el Comité Olímpico Internacional (COI) a los representantes de los Alpes franceses, que acogerán en 2030 la próxima cita del evento

En la Arena de Verona, escenario de la ceremonia de clausura, los presidentes de las regiones francesas Auvernia-Ródano-Alpes y Provenza-Alpes-Costa Azul recibieron la enseña de manos de la presidenta del COI, Kirsty Coventry, antes de que sonara el himno francés, La Marsellesa, en una versión orquestal

Serán los cuartos Juegos Olímpicos de Invierno en Francia, después de la edición inaugural, Chamonix 1924, y las que tuvieron lugar en Grenoble en 1968 y en Albertville en 1992

Teniendo en cuenta las citas de verano, la cuenta se elevará a siete para Francia, ya que París acogió ese evento tres veces (1900, 1924, 2024)

En el acto se incluyeron unas imágenes de los lugares que acogerán la cita de 2030, que seguirán el modelo de la cita de 2026, con dispersión geográfica para aprovechar instalaciones ya existentes y limitar tanto el coste como el impacto medioambiental