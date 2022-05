La base Laia Palau anuncia su retirada a los 42 años

La base española del Spar Girona Laia Palau ha anunciado este miércoles su retirada del baloncesto profesional a los 42 años, con un extenso palmarés con 33 títulos y como la jugadora que más veces ha vestido la camiseta de la selección española.

La jugadora ha anunciado su decisión en una rueda de prensa y ha insistido que no quiere hablar de "retirada", sino que "deja de jugar al baloncesto". "Cuando hace cuatro años llegué al Uni Girona pensé que regresaba a casa y no me equivocaba", afirmó en un vídeo compartido por el club en redes sociales.

Laia Palau finaliza su exitosa carrera con 556 partidos disputados en la Liga Femenina Endesa, siendo la segunda jugadora de la historia con más encuentros por detrás de Noemi Jordana, que llegó a los 572. Su camino por la la máxima categoría se salda con 7 títulos ligueros, uno con el Universitari de Barcelona (02/03), cinco con el Ros Casares (06/07, 07/08, 08/089, 09/10 y 10/11) y uno con el Spar Girona (18/19). Además, ganó cinco Supercopas (2006, 2007, 2008, 2009 y 2019) y cinco Copas de la Reina (2007, 2008, 2009, 2010 y 2021).

Trofeos logrados desde el colectivo que se sostienen con su gran aportación individual que le permiten terminar su carrera como la segunda mejor asistente de la historia de la competición con un total de 1753 pases de canasta. Palau también es la novena máxima anotadora histórica con 3928 puntos.

La base española ha militado en tres equipos españoles. El primero fue el Universitari de Barcelona (1997-2004), donde vivió sus primeras experiencias en la élite del baloncesto nacional. Su siguiente parada fue el Ros Casares (2006-2012), club con el que levantó la Euroliga en el curso 11/12, siendo la última experiencia la del Spar Girona. Además, pasó por el Bourges Basket, el CCC Polkowice y el USK Praga, con el que levantó su segunda Euroliga.

Palau se retiró de la selección en noviembre del año pasado, poniendo punto y final a 19 exitosos años defendiendo los colores de España. Su debut internacional fue en la gira de preparación para el Mundial de China de 2002 y desde aquel día, Palau ha coleccionado tres oros europeos (2013, 2017 y 2019), tres platas (JJOO Río 2016, Copa del Mundo 2014 y EuroBasket 2007) y seis bronces (dos mundiales y cuatro europeos).

Su leyenda se alarga a los Juegos Olímpicos y es que es la jugadora más veterana de la historia en disputar un partido olímpico. Además, suma cuatro participaciones en Juegos: Atenas 2004, Londres 2002, Rio 2016 y Tokio 2020.