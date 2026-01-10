La Basílica de San Pedro cumple 400 años, lecciones de arte

El ciclo constará de cinco eventos, uno por mes, del 11 de enero al 31 de mayo, a las 11:00 h en el Parco della Musica, Teatro Studio Borgna. El 400 aniversario de la Dedicación es un aniversario importante que también podría estar vinculado a la finalización de la construcción de la basílica de Constantino, que, según una tradición incierta, fue terminada en el año 326 por el papa Silvestre.

Tras 1200 años, la antigua basílica mostraba signos de fragilidad estructural, por lo que ya a mediados del siglo XV, los sumos pontífices consideraron la construcción de una nueva iglesia.

El 18 de abril de 1506, el papa Julio II colocó la primera piedra del nuevo Templo Vaticano: así comenzó una aventura artística y espiritual sin precedentes, una empresa que duró más de un siglo y que condujo a la demolición progresiva de la basílica constantiniana y medieval.

Ningún otro monumento en el mundo se ha beneficiado de las contribuciones de tantos arquitectos ilustres como la nueva Basílica de San Pedro: Bramante, Rafael, Antonio da Sangallo, Baldassarre Peruzzi, Miguel Ángel Buonarroti, Giacomo Della Porta, Domenico Fontana, Carlo Maderno y Gian Lorenzo Bernini.

Las cinco conferencias guiarán al público a través de los diferentes momentos de la historia del Templo Vaticano.

La antigua Basílica del siglo IV, construida por el emperador Constantino, será ilustrada en la primera conferencia del profesor Paolo Liverani, catedrático de Topografía Antigua y miembro de la Accademia dei Lincei.

El 8 de febrero, el profesor Pietro Zander, jefe de la sección de Necrópolis y Patrimonio Artístico de la Fabbrica di San Pietro, profundizará en la presencia de Bernini en San Pedro.

El 22 de marzo, la directora de los Museos Vaticanos, Barbara Jatta, abordará el tema "Bernini en el Vaticano: un artista al servicio de los papas durante más de 50 años". El 19 de abril, la profesora Nicoletta Marconi revelará la historia tras bambalinas de la construcción de la Basílica durante el Barroco.

El ciclo concluirá el 31 de mayo con una charla dedicada a las obras romanas de Bernini y Borromini. (ANSA).