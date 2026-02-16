La basílica de San Pedro reforzará la seguridad, pero evitará la "militarización"

Por Crispian Balmer

CIUDAD DEL VATICANO, 16 feb (Reuters) - El Vaticano está reforzando la seguridad dentro de la Basílica de San Pedro tras los recientes actos de vandalismo, pero quiere evitar la "militarización" de una de las iglesias más visitadas del mundo, dijo el lunes un alto cargo eclesiástico.

El cardenal Mauro Gambetti dijo que más de 20 millones de personas habían pasado por la Basílica durante el último año y que los incidentes recientes eran "muy limitados" en comparación con el volumen total de visitantes.

"Estamos pensando, y ahora haremos algo, para proteger aún más algunos espacios", dijo Gambetti en una rueda de prensa sobre el próximo 400 aniversario de la dedicación de la catedral, una de las más grandes de la cristiandad.

Actualmente, los visitantes son controlados antes de entrar, mientras que entre 40 y 60 personas proporcionan seguridad discreta en el interior. Gambetti indicó que las nuevas medidas serían discretas.

"Nos preguntamos hasta dónde debemos llegar en materia de protección o militarización... para gestionarlo todo, controlarlo todo", afirmó. "Creemos que debe seguir siendo un lugar que deje a las personas que entran en la Basílica con una sensación de libertad, por lo que no se pueden traspasar ciertos límites".

Gambetti también instó a los periodistas a evitar fomentar comportamientos imitativos, afirmando que la imitación se ha vuelto más fácil en una sociedad moldeada por las redes sociales y los "tutoriales" en línea.

"Creemos que utilizamos la tecnología, pero en realidad es la tecnología la que nos utiliza a nosotros", comentó, y pidió un mayor esfuerzo por parte de las instituciones y los medios de comunicación para educar a la gente y ayudar a prevenir nuevos episodios.

La seguridad ha sido objeto de escrutinio desde que se produjeron una serie de incidentes en torno al altar mayor de la Basílica, situado bajo un gigantesco dosel de bronce y madera construido en el siglo XVII por un equipo dirigido por el escultor barroco Gian Lorenzo Bernini.

El pasado mes de octubre, un hombre no identificado fue detenido tras subirse al altar y orinar sobre él, mientras que en febrero de 2025, otro hombre se subió al altar y tiró al suelo varios candelabros, dañándolos.

En junio de 2023, un hombre de origen polaco se desnudó y se subió al mismo altar en protesta contra la guerra en Ucrania.

Gambetti dijo que el Vaticano era consciente de que algunos de los responsables de tales actos podían ser muy vulnerables, y que era necesario comprender y abordar las debilidades presentes en la sociedad.

"Hoy en día existen fragilidades que superan lo que hubiéramos imaginado hace tan solo 20 años".

(Reporte de Crispian Balmer; edición de Kevin Liffey; Editado en Español por Ricardo Figueroa)