La batalla contra los incendios forestales en España está "llegando a su fin", dice jefa de Protección Civil

La batalla para extinguir "la peor ola de incendios de la historia reciente" de España "está llegando a su fin", gracias a la mejora de las condiciones meteorológicas, afirmó este sábado la directora de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones.

"Hoy les comunico una evolución muy favorable" en la lucha contra "la peor ola de incendios de la historia reciente de nuestro país, que tantísimo daño ha generado", gracias la "oportunidad que nos dio la meteorología", indicó Barcones en rueda de prensa.

"Ahora sí que podemos decir que esta batalla contra las llamas está llegando a su fin (...) Este terrible episodio de la historia de nuestro país se va cerrando", subrayó.

Los bomberos españoles, ayudados por equipos de otros países de la Unión Europea, han estado combatiendo largas jornadas los incendios forestales, que dejaron cuatro muertos.

Además, las llamas arrasaron más de 350.000 hectáreas en las últimas dos semanas, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS).

Este sábado seguían activos siete incendios forestales, de ellos seis clasificados como nivel operativo 2, lo que significa que representan un peligro para las personas y viviendas, un número bastante inferior a las varias decenas que llegó a haber en las semanas pasadas, apuntó Barcones.

Los incendios que conllevan más peligro se ubican en la región de Castilla y León, en el noroeste, pero "el panorama actual (...) es muy alentador" con "condiciones meteorológicas que han favorecido el control de focos activos en todos los incendios y se espera que la situación siga mejorando", dijo Barcones.

Las temperaturas más bajas, menos viento y algunas lluvias han ayudado en la extinción de los fuegos, agregó la directora de Protección Civil.

du/meb