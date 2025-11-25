La batalla de Trump contra la BBC podría amenazar su alcance global

Por Kate Holton

LONDRES, 25 nov (Reuters) - Cuando la BBC inició su expansión en Estados Unidos en junio, su jefa de informativos prometió "confianza en un momento de dramática incertidumbre global".

Cinco meses después, el presidente de EEUU, Donald Trump, amenaza con una demanda de US$5.000 millones, gobiernos durante mucho tiempo hostiles a la información independiente prometen hacerle la vida imposible a la cadena británica y su jefa de informativos, Deborah Turness, se ha marchado.

La crisis se ha desencadenado que, en un reportaje emitido antes de las elecciones presidenciales del año pasado en Estados Unidos, el emblemático programa documental de la BBC "Panorama" del discurso de Trump el día en que sus partidarios invadieron el Capitolio en enero de 2021, haciendo parecer que había abogado por la violencia.

Aunque la BBC se ha disculpado y su director general, Tim Davie, y Turness han dimitido, el fallo ha dado munición a Trump y a sus partidarios, que acusan a los principales medios de comunicación, como la BBC, de parcialidad, y la han metido en una batalla más amplia sobre las normas periodísticas y la libertad de informar.

Está en riesgo la credibilidad de una organización que durante mucho tiempo ha tratado de ser un abanderado del periodismo imparcial. La BBC emite en 43 idiomas en 64 países y llega cada semana a 418 millones de personas, lo que la convierte en el mayor servicio digital de noticias en inglés del mundo.

Se ha confiado en el Servicio Mundial de la BBC en tiempos de conflicto, transmitiendo a las partes de Europa ocupadas por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, detrás del telón de acero en la Guerra Fría. Hoy en día, se considera un recurso vital en lugares como los países africanos, donde la democracia y la libertad de expresión están amenazadas.

LAS CRÍTICAS A LA BBC PROMETEN SER MÁS AGRESIVAS

La organización se enfrenta a un aluvión de críticas.

La Casa Blanca ha calificado a la BBC de "100% de noticias falsas" y de "máquina de propaganda", términos que países como Rusia suelen dirigir a la cadena de 103 años de antigüedad.

En India, donde la BBC se ha enfrentado al Gobierno del primer ministro Narendra Modi, un representante dijo a Reuters que citarían la edición de "Panorama" la próxima vez que tuvieran un problema.

"Si dicen que la ética y la moral les guían para informar con imparcialidad, les diríamos que primero tienen que borrar este episodio de sus libros de historia antes de blandir sus normas ante nosotros", dijo el representante, sin ser nombrado.

Un diplomático de un país del G20 que normalmente es hostil a Occidente dijo a Reuters que ahora tomaría una línea mucho más dura con la BBC, diciendo que si un aliado de Reino Unido, como Trump, podía demandar, entonces ellos también podían.

Rusia, que ocupa el puesto 171 de 180 países según Reporteros sin Fronteras en cuanto a libertad de prensa, dijo que la BBC no era más que una herramienta de propaganda y desinformación.

Antiguos empleados de la BBC, analistas de medios de comunicación y un historiador de la corporación afirman que la cadena puede sobrevivir a esta crisis, pero no puede verse doblegada ante la presión de Trump.

"Si nos fijamos en las dificultades a las que se enfrenta la BBC, sus corresponsales en Moscú, en China; si se ve que la BBC cede, entonces otros matones emularán a Donald Trump", dijo a Reuters Roger Bolton, antiguo editor y presentador de la BBC que ahora produce un podcast sobre ella.

El presidente de la BBC, Samir Shah, ha dicho que luchará contra cualquier demanda, después de que sus homólogas estadounidenses ABC News y la empresa matriz de CBS llegaran a un acuerdo con Trump por fondos a su biblioteca presidencial. Antes de llegar a un acuerdo, las cadenas calificaron las acusaciones de infundadas.

Un portavoz de la BBC dijo que el Servicio Mundial de la BBC desempeñó "un papel activo en contrarrestar la desinformación y servir a aquellos en extrema necesidad con información crítica a través de nuestros servicios de línea de vida".

(1 dólar = 0,7649 libras)

(Información de Kate Holton; informaciones adicionales de Andrew MacAskill en Londres y Shivam Patel en Nueva Delhi; edición de Frances Kerry; editado en español por Patrycja Dobrowolska)