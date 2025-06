La batalla del BBVA por Sabadell se enfrenta a la decisión del Gobierno español

By Jesús Aguado

MADRID, 19 jun (Reuters) - El Gobierno español tiene previsto decidir la próxima semana si impone más condiciones a la oferta hostil de 14.000 millones de euros (US$16.230 millones) del BBVA sobre Sabadell, antes de darle su aprobación.

La Moncloa, que se ha opuesto a la operación desde que se anunció en abril del año pasado por temor a la pérdida de puestos de trabajo, dijo el mes pasado que los ministros examinarían la oferta, una medida poco habitual que suscitó la reprobación de la Unión Europea.

El complejo y largo proceso puede poner a prueba si las operaciones de fusión y adquisición de bancos europeos, varias de las cuales se anunciaron este año, pueden concretarse.

En el último giro, Sabadell dijo esta semana que había recibido manifestaciones de interés por su filial británica, TSB, lo que, según los analistas, podría ser un movimiento defensivo para ahuyentar a BBVA.

A continuación se exponen algunos de los próximos pasos en lo que sería la segunda mayor operación bancaria de España por activos.

¿QUÉ PASARÁ DESPUÉS? El Gobierno tiene hasta el 26 de junio para revisar la oferta y se espera que lo haga en una reunión del Consejo de Ministros el 24 de junio, considerando criterios más amplios de "interés común" más allá de la aprobación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia española (CNMC). El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha sugerido que las preocupaciones del Gobierno giran en torno a la inclusión financiera y la cohesión territorial.

Aunque la Unión Europea ha instado a Madrid a cumplir la decisión del regulador, España tiene derecho a imponer condiciones relacionadas con la defensa nacional, la seguridad pública o la protección del medio ambiente.

¿CÓMO SE APLICAN LOS CRITERIOS DE "INTERÉS COMÚN"?

No está del todo claro. La empresa de asesoría financiera MKP Advisors afirma que la ley es lo suficientemente imprecisa como para permitir al Gobierno echar por tierra la adquisición, aunque en realidad no puede impedir que el BBVA compre acciones del Sabadell.

El presidente del BBVA, Carlos Torres, afirma que Madrid solo puede mantener las condiciones de la CNMC, o incluso "suavizarlas". En una entrevista radiofónica emitida el miércoles, también dijo que BBVA tenía la opción de recurrir la decisión del Gobierno ante los tribunales o incluso aceptarla y recurrirla más tarde. Sin embargo, el consejero delegado de Sabadell, César González-Bueno, considera que La Moncloa puede imponer condiciones más duras por motivos de interés común. DEFENSA DE SABADELL: ¿VENDER TSB? Sabadell ha tomado algunas medidas para reforzar su independencia, aumentando los pagos para 2024 y 2025 como incentivo para mantener a los accionistas a bordo. El bróker RBC dijo que una posible venta de su filial británica también podría verse como un movimiento defensivo, ya que sacar provecho de la venta de TSB podría haber formado parte de los cálculos de BBVA. Al deshacerse de la filial y distribuir los beneficios entre los accionistas actuales, Sabadell podría perder atractivo como objetivo. Torres, de BBVA, ha dicho que el banco ha contabilizado "un valor bastante alto" de TSB en sus cálculos para la oferta de Sabadell. El analista de RBC Pablo de la Torre Cuevas dijo que BBVA aún podría ajustar su oferta si la venta se lleva a cabo. Convertir el interés por TSB en una venta no será fácil. La legislación española exige que los consejos de administración de las empresas objetivo permanezcan pasivos y soliciten la aprobación de los accionistas antes de hacer nada que pueda impedir que una adquisición prospere. ¿ESTÁ GARANTIZADA LA FUSIÓN? No. Unas medidas más duras podrían hacer que BBVA se retirara, lo que ha dicho que es una opción. El supervisor bursátil está esperando la decisión del Gobierno antes de aprobar la oferta formal, a la que seguiría una oferta formal del BBVA y los accionistas del Sabadell tendrían entre 30 y 70 días para presentar sus acciones. Aunque el Gobierno puede bloquear más adelante una fusión completa que haga que los bancos operen de forma independiente, BBVA aún podría aspirar a asegurarse la mayoría de los derechos de voto o el 49,3% del capital del Sabadell. Ello le permitiría nombrar nuevos consejeros e intentar integrar el banco en una fase posterior. En su entrevista del 18 de junio, Torres dijo que un acuerdo sin una fusión completa, aunque no es el resultado preferido, seguiría teniendo sentido. Ya ha dicho anteriormente que eso permitiría a BBVA lograr la mayor parte de los ahorros de costes previstos. Sabadell rechaza esta idea. ¿ESPERAN LOS MERCADOS UNA ADQUISICIÓN? A juzgar por el comportamiento de las acciones de ambos bancos, los inversores parecen esperar un acuerdo, con BBVA endulzando su oferta, aunque lo haya descartado. Es poco probable que BBVA mejore su oferta hasta que llegue el periodo de aceptación de ofertas y técnicamente puede hacerlo hasta cinco días antes de que finalice. Las acciones de Sabadell ya cotizan por encima de la prima original del 30% que BBVA ofreció sobre el precio de cierre de las acciones de Sabadell antes del anuncio de la oferta y desde entonces han superado el rendimiento de las acciones de BBVA, valorando ahora el banco objetivo en unos 14.000 millones de euros. "La única explicación que tiene el que esté cotizando con prima es que el mercado sigue esperando que vaya a haber una mejora en la oferta", dijo Nicolás Lopéz, director de análisis de renta variable de Singular Bank. (US$1 = 0,9333 euros) (Información de Jesús Aguado; edición de Tommy Reggiori Wilkes y Tomasz Janowski; edición en español de María Bayarri Cárdenas)