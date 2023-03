La BBC aparta a un presentador tras comparar la reforma migratoria británica con la Alemania nazi en Twitter

Nicola Sturgeon y Jeremy Corbyn critican la decisión "indefendible" de la cadena británica

MADRID, 11 Mar. 2023 (Europa Press) -

La cadena de televisión pública británica BBC, ha apartado a uno de sus presentadores más reconocidos, Gary Lineker, del programa deportivo que conducía desde 1999, a raíz de sus comentarios contra la propuesta de ley para frenar el flujo migratorio en el canal de la Mancha del Gobierno de Reino Unido, que el presentador opinó en su cuenta de Twitter, utiliza un lenguaje similar al de la Alemania nazi.

Lineker, estrella del fútbol en su juventud y hasta ahora el presentador mejor pagado de la BBC, expresó el martes en su cuenta personal de la red social su rechazo a la reforma: "Esta es una política inmensamente cruel dirigida a las personas más vulnerables, usando un lenguaje que no dista del utilizado por Alemania en los años 30".

La cadena ha mantenido desde entonces conversaciones con el presentador, que se ha negado a retractarse de sus palabras, y este viernes ha decidido que Lineker "dará un paso atrás" y no presentará el programa 'Match of the Day' de este sábado, en palabras de la BBC, "hasta que lleguemos a una acordada y clara posición sobre su uso de las redes sociales".

"Nunca hemos dicho que Gary tuviese que ser una 'zona' libre de opiniones, o que no pueda tener opiniones en temas que son importantes para él, pero hemos afirmado que debería alejarse de tomar partido en temas relativos a partidos políticos o controversias políticas", añade el comunicado de la BBC.

Por el momento, el resto de presentadores del programa han informado a la BBC de que no participarán en la emisión de este sábado por "solidaridad" con su compañero, que es conocido en la esfera británica por su posicionamiento público en favor de la acogida de refugiados y solicitantes de asilo.

La política británica se posiciona

También diversos personajes de la política se han posicionado al conocer la decisión de la BBC, que la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, ha calificado de "indefendible". "Está socavando la libertad de expresión frente a la presión política --y parece que es siempre a la presión política de la derecha a la que se someten", ha publicado en su cuenta de Twitter.

El exlider laborista Jeremy Corbyn también ha agradecido a Lineker por "tomar partido por los refugiados", y ha hecho un llamamiento a "movilizarnos contra las políticas de crueldad, y derrotar esta inhumana, ilegal e inmoral legislación".

Por otro lado, desde el Gobierno también han surgido voces criticando los comentarios de Lineker. La ministra del Interior de Reino Unido, Suella Braverman, ha recriminado al presentador que sus comentarios "disminuyen la indescriptible tragedia" del Holocausto, según recoge 'The Guardian'.

También la ministra de Cultura, Lucy Frazer, habló este jueves, antes de saber la decisión final de la cadena, para negar que su Gobierno tuviera nada que ver con las posibles consecuencias a las que se pudiera enfrentar el presentador, alegando que "la BBC funciona de manera independiente, y me alegro de que vayan a hablar con Gary Lineker para recordarle sus responsabilidades en relación con las redes sociales".

El Gobierno de Reino Unido presentó el martes una nueva ley con la que busca deportar "rápidamente" a quienes lleguen a territorio británico, aunque ello suponga acometer expulsiones antes de resolver una petición de asilo o deportar a migrantes a terceros países, como Ruanda.

La comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, expresó este jueves que su primera impresión tras conocer el proyecto del Gobierno británico de tramitar la norma es que "puede violar" el Derecho Internacional.

Europa Press