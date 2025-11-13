La BBC examina otro presunto montaje engañoso de un discurso de Trump

La BBC informó este jueves que está examinando el caso de otro posible montaje engañoso de un discurso de Donald Trump, el segundo hasta la fecha.

Según el diario The Telegraph, la BBC difundió en junio de 2022 en su programa "Newsnight" un reportaje en el que se habrían yuxtapuesto frases sueltas de un discurso de Trump del 6 de enero de 2021, cuando simpatizantes del republicano asaltaron el Capitolio en Washington.

En el video difundido parecía que el magnate incitaba a sus seguidores a penetrar en el Congreso y "luchar como diablos".

"Este problema nos llamó la atención y estamos llevando a cabo una investigación", reaccionó un portavoz de la BBC, que agregó que el grupo audiovisual "se compromete a respetar las máximas normas editoriales".

Esta acusación llega menos de una semana después de que se acusara a otro programa de la cadena, difundido en 2024, de haber hecho lo mismo y con el mismo discurso de Trump.

Ese caso, por el que la BBC reconoció un "error de juicio", puso al grupo en el ojo del huracán y acarreó las dimisiones de su director general y de la jefa de su cadena de información BBC News.

El presidente estadounidense también amenazó con reclamar US$1.000 millones de dólares de indemnización por daños y perjuicios a la BBC por difamación si el grupo no se disculpa y no retira el documental que contiene ese mensaje engañoso antes del viernes a las 22:00 GMT.

Por su parte, la BBC declaró que respondería "a su debido tiempo" a las demandas de Donald Trump.

Respecto al caso del magacín "Newsnight", el Telegraph cita a un exempleado del programa, que afirmó al diario el equipo abordó un problema relacionado con el montaje del discurso de Trump después de la emisión, pero que un responsable no dio seguimiento al tema.

Según explicó la fuente, el caso habría sido denunciado inmediatamente en el plató por un invitado, excolaborador de Donald Trump.

