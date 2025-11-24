La BBC no es "institucionalmente tendenciosa", dice el autor de un memorándum crítico

LONDRES, 24 nov (Reuters) -

El autor de un informe que sumió a la BBC en una crisis dijo que la cadena no es "institucionalmente tendenciosa", pero sí indicó que tiene fallos editoriales y que espera que sus críticas ayuden a solucionarlos.

Michael Prescott, exasesor editorial externo, recopiló un dossier sobre cuestiones dentro de BBC News, incluyendo fallos en la edición de un discurso de Trump, acusaciones de parcialidad en su cobertura de la guerra entre Israel y Hamás y cuestiones trans.

El informe, que se filtró, provocó la dimisión del director general, Tim Davie, y de la jefa de informativos, Deborah Turness, y la amenaza de Trump de demandar a la cadena pública por hasta US$5.000 millones, sumiéndola en su mayor crisis en décadas.

"No creo que (la BBC) sea institucionalmente tendenciosa", dijo Prescott a un comité de legisladores el lunes. "Seamos muy claros, montones de cosas que hace la BBC son de clase mundial, tanto la programación factual como la no factual".

En su opinión, la información política que se emite desde Westminster es ejemplar, pero escribió su nota porque cree que hay "causas sistémicas" detrás de los problemas que detectó.

También envió su nota al Departamento de Medios de Comunicación y al regulador de los medios, Ofcom, porque quiere que la corporación mejore la forma en que aborda los problemas de parcialidad.

"Lo que yo veía con frecuencia era que la idea de la BBC de lidiar con algo era cambiar a los editores, modificar las directrices escritas, pero nunca me pareció que hubiera voluntad (de analizar) exactamente qué había ido mal (con algunas historias) y si había implicaciones profundas", señaló.

Prescott, experiodista reconvertido en asesor corporativo, era asesor del Comité de Normas y Directrices Editoriales de la BBC, junto con Davie y Turness.

(Reporte de Paul Sandle y Muvija M; editado en español por Carlos Serrano)