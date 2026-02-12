La BBC prevé reducir sus costos en un 10% durante los próximos tres años

La BBC anunció el jueves que espera reducir sus costos en un 10% durante los próximos tres años como respuesta a "importantes presiones financieras".

Las dificultades de la reconocida cadena británica se han agravado debido a que menos personas optan por pagar la suscripción anual, obligatoria para todos los hogares del Reino Unido que ven canales de televisión en directo.

Según medios británicos, el monto que la BBC busca ahorrar podría ascender a 600 millones de libras esterlinas (US$817 millones), lo que implicaría la pérdida de empleos así como reducciones en la programación.

"En un mercado de medios que evoluciona rápidamente, seguimos enfrentando importantes presiones financieras", declaró un portavoz de la BBC en un comunicado.

"Como consecuencia, esperamos realizar nuevos ahorros en los próximos tres años, por alrededor del 10% de nuestros costos", añadió.

El objetivo, agregó el documento, es "hacer que la BBC sea más productiva y priorizar nuestra oferta para el público".

La BBC depende en gran medida de las suscripciones anuales, que es actualmente de 174,50 libras esterlinas.

La emisora recaudó 3.800 millones de libras esterlinas de más de 23 millones de suscripciones entre 2024 y 2025, pero 3,6 millones de hogares declararon no necesitarlas, según un informe reciente de una comisión parlamentaria.

Durante el mismo periodo, se perdieron más de 1.100 millones de libras esterlinas en ingresos.

La BBC también lidia con los cambios en el consumo de medios, como el streaming y los servicios a demanda.

Los últimos recortes, tras un ahorro de más de 500 millones de libras esterlinas en los últimos tres años, se producen en un contexto de polémicas por un caso vinculado al presidente estadounidense Donald Trump.

Trump acusa a la BBC de haber difundido un montaje engañoso de un discurso suyo del 6 de enero de 2021, en el que parece incitar explícitamente a sus seguidores a atacar el Capitolio en Washington. Presentó una demanda por difamación en Florida y reclamó US$10.000 millones a la BBC.

Un juez federal fijó el jueves la fecha del juicio para febrero de 2027.

El caso provocó la dimisión de su director general de la BBC, Tim Davie, y de la jefa de BBC News, Deborah Turness.