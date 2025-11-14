La BBC se disculpa con Trump por la edición de su discurso pero rechaza la demanda por difamación

Por Catarina Demony y Sam Tabahriti

LONDRES, 14 nov (Reuters) -

La Corporación Británica de Radioteledifusión (BBC, por sus siglas en inglés) envió el jueves una disculpa personal al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero dijo que no había base legal para que demandara a la cadena pública por un documental que sus abogados calificaron de difamatorio. El documental, emitido en el programa de noticias "Panorama", de la BBC, justo antes de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024, empalmaba tres partes del discurso de Trump del 6 de enero de 2021, cuando sus partidarios irrumpieron en el Capitolio. El montaje creaba la impresión de que había llamado a la violencia.

"Aunque la BBC lamenta sinceramente la forma en que se editó el vídeo, discrepamos rotundamente de que haya base para una demanda por difamación", dijo la cadena en un comunicado.

Abogados del presidente estadounidense amenazaron el domingo con demandar a la BBC por daños y perjuicios de hasta US$1.000 millones a menos que retirara el documental, pidiera disculpas al presidente y le compensara por el "daño financiero y a su reputación".

Al afirmar que el caso de difamación de Trump carece de fundamento, la BBC señaló efectivamente que cree que su demanda por daños financieros es igualmente insostenible. No obstante, la cadena no mencionó directamente la demanda económica de Trump.

En su comunicado, la BBC dijo que su presidente, Samir Shah, "envió el jueves una carta personal a la Casa Blanca en la que dejaba claro que él y la corporación lamentaban la edición (del vídeo)". Shah se disculpó a principios de semana ante un comité de supervisión del Parlamento británico y dijo que la edición fue "un error de criterio".

En el comunicado del jueves, la BBC añadió que no tiene previsto volver a emitir el documental en ninguna de sus plataformas.

También el jueves, la BBC había dicho que estaba investigando nuevas acusaciones, publicadas en el diario The Telegraph, sobre la edición por otro de sus programas, "Newsnight", del mismo discurso.

La BBC se ha visto inmersa en su mayor crisis en décadas tras la dimisión de dos altos ejecutivos en un clima de acusaciones de parcialidad, entre ellas sobre la edición del discurso de Trump. Las acusaciones salieron a la luz debido a un informe filtrado por un responsable de la BBC.

Fundada en 1922 y financiada en gran parte por un canon pagado por los británicos que ven la televisión, la BBC no tiene un líder permanente mientras el Gobierno sopesa cómo debe financiarse en el futuro.

Es un instrumento vital del "poder blando" de Reino Unido en todo el mundo, y el primer ministro, Keir Starmer, dijo el miércoles que creía en una BBC "fuerte e independiente". (Información de Catarina Demony, Sam Tabahriti y Sarah Young, edición de Paul Sandle y Cynthia Osterman, edición en español de Jorge Ollero Castela)