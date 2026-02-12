La Berlinale inicia una edición que busca defender "la libertad artística"

El festival de cine de Berlín arranca este jueves con un programa ecléctico de películas, entre ellas lo nuevo del brasileño Karim Aïnouz con Callum Turner y Elle Fanning, con una selección de filmes que reflejan las tensiones internacionales de la actualidad.

En un mundo cada vez más polarizado, "es más esencial que nunca defender nuestra libertad artística", reivindica la directora del certamen, Tricia Tuttle, en una entrevista con AFP.

"Los dictadores odian las mentes creativas" que hacen de sus filmes "armas en la lucha por la libertad y la dignidad humanas", afirma por su parte el ministro alemán de Cultura, Wolfram Weimer, en un comunicado.

"No debemos permitir que los déspotas de Teherán o Caracas se salgan con la suya", añade.

El reconocido cineasta alemán Wim Wenders, presidente del jurado, dijo que "las películas pueden cambiar el mundo (...), la idea que la gente tiene de cómo debería vivir", en declaraciones este jueves durante una rueda de prensa.

La familia

Berlín es el primer gran festival internacional en el calendario mundial de la industria cinematográfica, y es conocido por ser más político que los otros certámenes.

La edición de este año se celebra en un contexto de tensiones internacionales, y con la sangrienta represión de las protestas en Irán y las amenazas globales a los derechos humanos como telón de fondo.

Varias temáticas, entre ellas "la familia y la intimidad bajo presión, las cuestiones del cuidado, de pertenencia y la experiencia de vivir entre varios mundos", emergen de la selección, según Tuttle.

Precisamente la familia está en el centro de la nueva película de Karim Aïnouz "Rosebush Pruning", en competición para el Oso de Oro, sobre un acaudalado clan que ve cómo van emergiendo sus secretos y mentiras. El elenco incluye estrellas como Callum Turner, Elle Fanning y Pamela Anderson.

Entre las 22 películas en liza para el máximo galardón también figura "Moscas", del mexicano Fernando Eimbcke, sobre el vuelco que da la vida de una mujer al albergar a un niño en su casa, y "Josephine", de la directora Beth de Araújo, de nacionalidades estadounidense y brasileña, con Channing Tatum como protagonista.

La actriz alemana Sandra Hüller, conocida por sus papeles en "Anatomía de una caída" y "La zona de interés", interpreta en "Rose" a una mujer que se hace pasar por un soldado a principios del siglo XVII. También en competición, "At The Sea" muestra a una mujer (Amy Adams) que regresa de rehabilitación y debe enfrentarse a antiguos traumas.

Filme afgano

El jurado, encabezado por Wenders, dará a conocer el 21 de febrero su palmarés, y con él la sucesora de "Sueños en Oslo", del noruego Dag Johan Haugerud, que se alzó con el máximo premio el año pasado.

En total, unas 200 películas serán proyectadas durante el festival.

El pistoletazo de salida corre a cargo de "No Good Men", de la cineasta afgana Shahrbanoo Sadat, que relata la historia de Naru, una periodista en la mayor cadena de televisión de Kabul, separada del padre de su hijo debido a sus múltiples infidelidades. Un encuentro decisivo, en plena ofensiva talibán a punto de retomar el poder en el país, le devuelve la esperanza en los hombres.

La misma Shahrbanoo Sadat huyó de su país en 2021, cuando los talibanes se hicieron con el poder, y reside ahora en Alemania.

El filme "habla de la experiencia de las mujeres afganas, que no veríamos sin el trabajo de Shahrbanoo", insiste Tuttle.

Fuera de competición, "Roya", de la iraní Mahnaz Mohammadi, narra el dilema de una profesora entre llevar a cabo una confesión forzada o permanecer recluida en la prisión de Evin, en Teherán.