La biatleta italiana Rebecca Passler da positivo por dopaje antes de los Juegos 2026

La biatleta italiana Rebecca Passler, seleccionada para participar en los Juegos de Milán Cortina que comienzan el viernes, dio positivo en un control, indicó este lunes la Agencia Antidopaje Italiana (NADO) en un comunicado.

El análisis de la muestra de orina reveló la presencia de letrozol, una sustancia utilizada habitualmente para tratar el cáncer de mama, precisó la instancia.

Según medios italianos, el control fue realizado fuera de competición.

Passler, de 24 años, "ha sido suspendida provisionalmente", explicó la NADO a solo cuatro días de la ceremonia de apertura de los Juegos que se celebrarán del 6 al 22 de febrero.

Las pruebas de biatlón comenzarán el 8 de febrero en Anterselva, población natal de Passler, aunque esta tenía pocas posibilidades de medalla, ya que nunca ha confirmado los buenos resultados que obtuvo cuando competía en la categoría júnior.