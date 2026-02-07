La biatleta Passler recurre ante el TAS su suspensión por dopaje

La biatleta italiana Rebecca Passler, suspendida provisionalmente por la Agencia Antidopaje Italiana por un control positivo, recurrió su sanción ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).

"La cámara ad hoc del TAS registró un requerimiento de la biatleta Rebecca Passler sobre la suspensión provisional de la deportista", señaló el TAS en un comunicado este sábado.

El recurso fue presentado el viernes y será estudiado en una audiencia el martes 10, indicó el TAS.

Passler solicita "la anulación de la suspensión debido a la ausencia de intención y negligencia, para poder participar en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina", precisó el TAS.

El positivo se dio en un control fuera de competición y en la muestra se detectó letrozol, un antiestrógeno utilizado en el tratamiento del cáncer de mama. Es un producto incluido en la lista de sustancias prohibidas de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).