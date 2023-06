La bielorrusa Alina Sabalenka y la checa Karolina Muchova jugarán la primera semifinal femenina de Roland Garros

La bielorrusa Alyna Sabalenka y la checa Korilina Muchova se enfrentarán en la primera semifinal de Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada y que se disputa sobre tierra batida en París, tras ganar este martes a la ucraniana Elina Svitolina y a la rusa Ana Pavlyuchenkova, respectivamente.

En el partido que abría la jornada, Muchova, que en primera ronda pasó por encima de la griega Maria Sakkari, se impuso a Pavlyochenkova en dos sets. En la primera manga, una salida fulgurante le permitió colocarse con un cómodo 6-2, mientras que en parcial definitivo su rival mejoró, pero se mantuvo firme para cerrar el partido con un 7-5.

El siguiente encuentro enfrentaba a la número 2 del mundo, Sabalenka, con una Svitolina en su primer Grand Slam tras ser madre. La igualdad fue la nota dominante, pero la bielorrusa consiguió romper el saque a la icraniana en el noveno juego para cerrar el primer set por 6-4.

En el segundo, Svitolina salió mejor, rompiendo de inicio, pero no pudo mantener sus dos saques posteriores y su rival cogió una ventaja que ya no obtuvo respuesta, cerrando con otro 6-4. La polémica llegó en el habitual saludo en la red entre las jugadoras, pero este no se produjo, ya que, aunque Sabalenka esperó a la ucraniana, esta se lo negó rompiendo el protocolo.

Sabalenka y Muchova se verán las caras este jueves por una plaza en la final del sábado, mientras que la otra semifinal enfrentará a las ganadoras del Haddad Maia-Jabeur y el Swiatek-Gauff, ambos este miércoles.

Europa Press