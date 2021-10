La bielorrusa Aryna Sabalenka no participará en Indian Wells tras dar positivo por coronavirus

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka no participará en Indian Wells después de dar positivo por coronavirus, ha confirmado este domingo la propia deportista.

"Desafortunadamente, he dado positivo en Indian Wells y no podr√© competir. Comenc√© mi aislamiento y me quedar√© aqu√≠ hasta que me lo manden los m√©dicos y los funcionarios de salud. Hasta ahora me siento bien, pero realmente triste por no poder jugar este a√Īo", public√≥ en su cuenta oficial de la red social Instagram.

La n√ļmero dos del mundo iba regresar a las canchas por primera vez desde que perdi√≥ en semifinales del US Open el mes pasado. La ausencia de Sabalenka es un golpe m√°s para el evento norteamericano despu√©s de que la n√ļmero uno del mundo, la australiana Ashleigh Barty, anunciase que no participar√≠a.

La japonesa Naomi Osaka es otra de las ausentes junto a Serena Williams, mientras que en la edici√≥n masculina no participar√° el serbio Novak Djokovic, n√ļmero uno del mundo y cinco veces campe√≥n del torneo.