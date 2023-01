La bielorrusa Sabalenka pasa a octavos de Australia por tercer año consecutivo

La bielorrusa Aryna Sabalenka, número 5 del mundo, consiguió por tercer año consecutivo acceder a los octavos de final de Australia tras derrotar este sábado a la belga Elise Mertens (N. 32) por 6-2, 6-3.

Ganadora del torneo previo de Adelaida 1, la bielorrusa todavía no ha cedido un set en lo que va de año. "Es una superestadística, pero no me preocupo de eso. Simplemente intento continuar jugando a mi mejor nivel", dijo la tenista de 24 años tras el partido.

Sabalenka se enfrentará en la siguiente ronda a la suiza Belinda Bencic (N. 10), ganadora del Adelaida 2, para acceder por primera vez en su carrera a los cuartos de Melbourne.

Su techo en otros Grand Slams han sido las semifinales de Wimbledon en 2021 y del Abierto de Estados Unidos en 2021 y 2022.

