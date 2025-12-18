La BNE inaugura exposiciones homenaje de Martín Gaite y Aldecoa: "Forjaron una conciencia de expansión de la libertad"

MADRID, 18 Dic. 2025 (Europa Press) -

La Biblioteca Nacional de España ha inaugurado este jueves las exposiciones homenaje para celebrar el centenario del nacimiento de los autores de la Generación de los 50 -una "generación valle"- Carmen Martín Gaite e Ignacio Aldecoa.

La inauguración ha contado con la presencia del Secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí, quien ha celebrado ambas figuras y ha asegurado que aunque "seguramente" habría llegado la democracia a España sin escritores como ellos, contribuyeron a "forjar una conciencia de expansión de la libertad".

"Claro que seguramente hubiera habido democracia en nuestro país, sin Aldecoa o Martín Gaite, pero sin lugar a dudas contribuyeron a forjar una conciencia de expansión de la libertad", ha apuntado el Secretario de Estado de Cultura.

Asimismo, ha puesto en valor que ambos escritores, procedentes de una generación "valle", fomentasen los valores generales hasta el punto de "iluminar" la salida de España del franquismo.

"Una generación que luchó y que tuvo que enfrentarse al fascismo, con la siguiente que es la generación de los 60 que es la que construye la democracia de nuestro país. Quisiera poner en valor que en esas generaciones valle existen algunas personas que son más clave que otras, porque además de fomentar los valores generales, empiezan a iluminar posibilidades de salida en esa España gris de los años 40 y 50 y a romper las lógicas simbólicas de la producción cultural de ese entorno, abriendo nuevas posibilidades de imaginar el mundo", ha explicado Martí.

La Biblioteca Nacional acogerá ambas exposiciones hasta el 14 de junio de 2026 con las que pretende dar a conocer la vida, la obra y el legado de estos dos autores, así como el contexto histórico, social y cultural en el que se desarrolló su actividad literaria y la importancia de la Generación de los 50 a la que pertenecieron, a la que se reserva el espacio que separa ambas salas.

Mientras que la muestra de la escritora salamantina, que habría cumplido 100 años hace unos días, cuenta con 100 obras y piezas entre los que hay manuscritos originales, en el caso de Aldecoa, la BNE custodiará hasta 140 piezas y objetos entre los que está el manuscrito inédito de su novela 'El gran mercado', que se ha encontrado recientemente.

Miguel Anoz, el presidente de Fundación Martín Gaite, impulsada por la hermana de la autora, Ana María Martín Gaite, ha explicado que es una tarea compleja mantener una institución así y ha agradecido al Ministerio de Cultura la visibilidad que se le ha dado con esta muestra. Además, ha precisado que los archivos de Martín Gaite se encontraban en una caja a. "Ha pasado del purgatorio del escritor fallecido hasta elevarla al clásico", ha añadido Anoz.

Así, el responsable de la Fundación ha destacado la labor del comisario, José Teruel, porque considera que habría sido "fácil" alimentar los tópicos que rodean a la autora -como las boinas- y sin embargo, ha conseguido una exposición "muy elegante".

Por otro lado, el presidente de AC/E. José Andrés Torres Mora, ha explicado que aunque ambos autores se quedaron en el "valle" entre la generación de la Guerra Civil y la de la democracia en España, "dieron lo que no tuvieron". "Una España libre y próspera. Conviene celebrarlos no porque sean los 100 años, si no porque sus valores nos hacen mucha falta", ha concluido Torres.

También han estado presentes el director de la BNE, Óscar Arroyo Ortega; la Diputada Foral de Cultura y Deporte de la Diputación Foral de Álava, Ana del Val Sancho; la vicerrectora de Cultura, Patrimonio, Sostenibilidad y Desarrollo de Campus de la Universidad de Salamanca, Matilde Olarte Martínez; y la viceconsejera de Acción Cultural de la Junta de Castilla y León, Mar Sancho.