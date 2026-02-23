La bolsa alemana lidera la caída europea ante la creciente incertidumbre comercial

23 feb (Reuters) -

Las bolsas europeas caían el lunes en una jornada bursátil agitada, sacudida por una nueva ola de incertidumbre sobre la política comercial de Estados Unidos después de que el presidente Donald Trump anunciara una nueva tasa de aranceles globales

El índice paneuropeo STOXX cerró la semana pasada con un máximo histórico después de que la Corte Suprema de EEUU anulara los aranceles que Trump había impuesto a las economías globales el año pasado

Durante el fin de semana, Trump anunció una nueva tasa del 10% y luego la elevó al 15%, lo que generó ambigüedad sobre la relevancia de los acuerdos comerciales, como el de la UE. El lunes, el STOXX descendía un 0,3% hasta los 628,62 puntos a las 0815 GMT, con el DAX alemán registrando la mayor caída, con un 0,7%

La mayoría de los sectores estaban en rojo, con la tecnología

liderando las caídas con un descenso del 1,3%, mientras que los bancos

, considerados más centrados en el mercado nacional, se encontraban entre los que más subían

La mayor empresa de servicios públicos de Italia, Enel

, subía un 3,4% durante los próximos tres años, centrándose en las energías renovables, principalmente en Europa y EEUU. Johnson Matthey se desplomaba un 14% tras acordar recortar el precio de venta de su negocio de tecnologías catalíticas a Honeywell, después de que la unidad obtuviera unos resultados inferiores a lo esperado en el ejercicio fiscal 2025, con proyectos aplazados y una rentabilidad más débil. (Información de Johann M Cherian en Bangalore; edición de Mrigank Dhaniwala; editado en español por Patrycja Dobrowolska)