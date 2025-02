La bolsa de materias primas abaxx lanzará un contrato de carbonato de litio en marzo

LONDRES, 13 feb (Reuters) - La bolsa de materias primas Abaxx, que tiene su sede en Singapur, tiene previsto lanzar el 7 de marzo un contrato de carbonato de litio que podrá entregarse físicamente en tres lugares, anunció la empresa el jueves. La bolsa, propiedad de Abaxx Technologies Inc, que cotiza en bolsa en Canadá, empezó a negociar su contrato de sulfato de níquel el 10 de enero, el primero de sus productos para baterías.

El contrato, cuyo precio se fija en dólares estadounidenses y representa una tonelada métrica de carbonato de litio, podrá entregarse en Singapur, Rotterdam y Baltimore, según un comunicado. Fuera de China, no existen actualmente contratos de futuros de carbonato de litio con entrega física. Los contratos de carbonato de litio en la Bolsa de Futuros de Cantón, en China, han tenido un fuerte crecimiento desde su lanzamiento en julio de 2023, pero existen obstáculos para que los extranjeros participen. La bolsa estadounidense CME Group ofrece contratos en efectivo tanto de hidróxido como de carbonato de litio, y los primeros tienen fuertes volúmenes. La Bolsa de Metales de Londres ofrece hidróxido de litio liquidable en efectivo, pero su contrato no se ha negociado este año.

Tanto el carbonato como el hidróxido de litio son formas procesadas del mineral que se usa para las baterías de los vehículos eléctricos, pero el hidróxido no es apto para un contrato con entrega física porque no puede almacenarse durante mucho tiempo. Abaxx dijo previamente a Reuters que estaba trabajando con un importante productor de carbonato de litio para apoyar el contrato, pero el comunicado no mencionó productores o marcas aprobadas para el contrato.

El contrato de níquel de la bolsa es el primer futuro del mundo de sulfato de níquel. Abaxx también tiene contratos de GNL y carbono. (Reporte de Eric Onstad Edición en español de Javier López de Lérida)