La Bolsa de París abre al alza tras perder Bayrou la moción de confianza

MADRID, 9 Sep. 2025 (Europa Press) -

El índice Cac 40 de la Bolsa de París protagonizaba este martes la segunda apertura más alcista entre los principales mercados del Viejo Continente al anotarse en los primeros compases de la sesión un avance de casi el 0,2%, después de que el primer ministro galo, François Bayrou, perdiera ayer la moción de confianza por 364 votos de partidos de izquierda y de extrema derecha y sólo 194 votos a su favor. Sólo la Bolsa de Milán subía en la apertura más que la de París, con un avance de casi el 0,4%. En Madrid, el Ibex 35 ha iniciado la sesión de este martes con una subida del 0,14%, mientras que la Bolsa de Fráncfort caía un 0,15%.

De los 589 diputados que conforman la Asamblea Nacional Francesa, estuvieron presentes en la votación de la moción de confianza un total de 573 y, de éstos, votaron 558. Hasta 15 de ellos se abstuvieron, según los resultados presentados por el presidente de la Asamblea, Yaël Braun-Pivet. La moción, solicitada por el propio Bayrou, supone por primera vez la caída de un gobierno por derrota de moción de confianza durante la Quinta República. El resultado obliga a Bayrou a presentar su dimisión ante el presidente, Emmanuel Macron, lo cual se prevé que se produzca este mismo martes.

Macron se reunirá hoy con el primer ministro, François Bayrou, para aceptar la dimisión de su Gobierno. Ahora Macron deberá buscar a un primer ministro que pueda lograr la confianza de la cámara, para lo que se especula podría intentar presentar a un candidato del Partido Socialista. Precisamente el líder socialista, Olivier Faure, ha declarado a la cadena TF1 que "es hora de que la izquierda gobierne el país". Faure, quien ya ha manifestado su disposición a ocupar el cargo de primer ministro, ha abogado por "proponer" y después "veremos cómo el Parlamento avanza con nosotros".

Desde la extrema derecha, clave por su alianza con la izquierda para derribar a Bayrou, Jordan Bardella ha planteado la necesidad de "hablar sobre el futuro del país". "El Gobierno de Bayrou ya es historia. El cambio no espera: ¡Hablemos del futuro del país!", ha apuntado el presidente de la Agrupación Nacional en su cuenta en X. En cuanto a la posibilidad de una investidura de un candidato socialista, el primer vicepresidente de la Agrupación Nacional, Louis Aliot, ha advertido de que "censurará" a un primer ministro de izquierda "a priori". La líder de la Agrupación Nacional, Marine Le Pen, ha pedido en otras ocasiones abiertamente la disolución del Legislativo.