Por Steven Scheer

JERUSALÉN, 5 dic (Reuters) - La Bolsa de Tel Aviv dijo el martes que un artículo de investigadores estadounidenses que sugería que había inversores en Israel que podían haberse beneficiado de conocer con anticipación el ataque de Hamás del 7 de octubre era inexacto y su publicación irresponsable.

La investigación realizada por los profesores de Derecho Robert Jackson Jr, de la Universidad de Nueva York, y Joshua Mitts, de la Universidad de Columbia, reveló importantes ventas en corto de acciones -cuando los inversores apuestan a una caída del precio- antes de los ataques, que desencadenaron la actual guerra de Israel con Hamás.

La actividad, dijeron, "superó las ventas en corto que hubo en otros numerosos periodos de crisis", como el desplome financiero de 2008 y el COVID-19.

En el caso de Leumi, el mayor banco de Israel, se vendieron en corto 4,43 millones de acciones durante el periodo comprendido entre el 14 de septiembre y el 5 de octubre, lo que generó ganancias de 3.200 millones de séqueles (859 millones de dólares).

Pero la Bolsa de Tel Aviv (TASE) dijo que los autores calcularon mal, ya que los precios de las acciones se cotizan en agorot, que son similares a céntimos y peniques, en lugar de séqueles, lo que sitúa el beneficio potencial de la venta en corto en sólo 32 millones de séqueles.

Yaniv Pagot, jefe de operaciones de la bolsa, dijo que al observar el interés en descubierto en Leumi, se produjo un aumento de unos 4,5 millones de acciones en la semana que finalizó el 21 de septiembre y luego se mantuvo estable.

"No veo en los datos algo ni siquiera cercano a lo que escribieron en el artículo", dijo Pagot a Reuters, añadiendo que los investigadores no hablaron con el TASE ni con los miembros. "No hubo nada inusual en las posiciones cortas en la bolsa en los dos meses anteriores al ataque".

Los profesores no estuvieron inmediatamente disponibles para hacer comentarios. La posición corta en Leumi, dijo Pagot, fue tomada por un banco israelí no identificado conocido por el TASE.

El regulador de valores de Israel dijo que conocía el informe desde hacía una semana y que estaba en contacto con los investigadores, pero no quiso hacer comentarios mientras investiga la refutación del TASE.

(1 dólares = 3,7243 séqueles) (reportaje de steven scheer edición en español de javier lópez de lérida)