La bolsa española cae un 0,29% en la apertura

Por Lynx Insight Service

23 ene (Reuters) - MEJORES Y PEORES VALORES DE LA SESIÓN

Los tres valores con mejor evolución en el índice LSEG Spain Price Return eran:

* Amper, SA, con un alza del 1,51%

* Talgo, SA, con un alza del 1,18%

* Prosegur Compañía de Seguridad, SA, con un alza del 1,06%

Los tres valores con peor evolución eran:

* Meliá Hotels International, SA, con una caída del 1,96%

* Acerinox, SA, con una caída del 1,64%

* Laboratorios Farmacéuticos ROVI, SA, con una caída del 0,88%

A las 08:11 GMT del viernes, el selectivo bursátil español IBEX 35 caía 51,50 puntos, un 0,29%, hasta 17.611,90 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 retrocedía un 0,02%.

En el sector bancario, Santander perdía un 0,55%, BBVA retrocedía un 0,33%, Caixabank avanzaba un 0,38%, Sabadell caía un 0,03%, Bankinter se revalorizaba un 0,21% y Unicaja Banco subía un 0,14%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica se anotaba un 0,79%, Inditex cedía un 0,43%, Iberdrola se dejaba un 0,33%, Cellnex caía un 0,27% y la petrolera Repsol subía un 0,22%.