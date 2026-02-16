La bolsa española sube un 0,72% en la apertura

16 feb (Reuters) -

MEJORES Y PEORES VALORES DE LA SESIÓN

Los tres valores con mejor evolución en el índice LSEG Spain Price Return eran:

* Banco Santander SA, con un alza del 2,29%

* Ence Energia y Celulosa SA, con un alza del 2,16%

* eDreams ODIGEO SA, con un alza del 2,05%

Los tres valores con peor evolución eran:

* Endesa SA, con una caída del 1,36%

* Enagas SA, con una caída del 1,30%

* Pharma Mar SA, con una caída del 1,04%

A las 0805 GMT del lunes, el selectivo bursátil español IBEX 35 subía 127,30 puntos, un 0,72%, hasta 17.799,70 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 avanzaba un 0,31%.

En el sector bancario, Santander subía un 2,29%, BBVA se anotaba un 1,57%, Caixabank avanzaba un 2,05%, Sabadell ganaba un 1,31%, Bankinter se revalorizaba un 1,64% y Unicaja Banco subía un 1,38%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica retrocedía un 0,27%, Inditex cedía un 0,18%, Iberdrola se dejaba un 0,82%, Cellnex caía un 1,04% y la petrolera Repsol subía un 0,41%.

(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)