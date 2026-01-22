La bolsa española sube un 1,15% en la apertura
Por Lynx Insight Service
22 ene - MEJORES Y PEORES VALORES DE LA SESIÓN
Los tres valores con mejor evolución en el índice LSEG Spain Price Return eran:
* CIE Automotive SA, con un alza del 2,96%
* Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA, con un alza del 2,66%
* eDreams ODIGEO SA, con un alza del 2,07%
Los tres valores con peor evolución eran:
* Distribuidora Internacional de Alimentación, SA, con una caída del 2,80%
* Talgo SA, con una caída del 0,17%
* Amper SA, sin cambios
A las 08:06 GMT del jueves, el selectivo bursátil español IBEX 35 subía 200,60 puntos, un 1,15%, hasta 17.640,10 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 avanzaba un 1,11%.
En el sector bancario, Santander subía un 1,72%, BBVA se anotaba un 1,53%, Caixabank avanzaba un 0,71%, Sabadell ganaba un 1,50%, Bankinter apenas variaba y Unicaja Banco subía un 1,21%.
Entre los grandes valores no financieros, Telefónica se anotaba un 1,58%, Inditex avanzaba un 0,36%, Iberdrola se revalorizaba un 0,63%, Cellnex ganaba un 1,15% y la petrolera Repsol subía un 1,24%.