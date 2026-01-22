La bolsa española sube un 1,15% en la apertura

Por Lynx Insight Service

22 ene - MEJORES Y PEORES VALORES DE LA SESIÓN

Los tres valores con mejor evolución en el índice LSEG Spain Price Return eran:

* CIE Automotive SA, con un alza del 2,96%

* Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA, con un alza del 2,66%

* eDreams ODIGEO SA, con un alza del 2,07%

Los tres valores con peor evolución eran:

* Distribuidora Internacional de Alimentación, SA, con una caída del 2,80%

* Talgo SA, con una caída del 0,17%

* Amper SA, sin cambios

A las 08:06 GMT del jueves, el selectivo bursátil español IBEX 35 subía 200,60 puntos, un 1,15%, hasta 17.640,10 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 avanzaba un 1,11%.

En el sector bancario, Santander subía un 1,72%, BBVA se anotaba un 1,53%, Caixabank avanzaba un 0,71%, Sabadell ganaba un 1,50%, Bankinter apenas variaba y Unicaja Banco subía un 1,21%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica se anotaba un 1,58%, Inditex avanzaba un 0,36%, Iberdrola se revalorizaba un 0,63%, Cellnex ganaba un 1,15% y la petrolera Repsol subía un 1,24%.