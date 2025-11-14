La borrasca 'Claudia' mantiene activos una veintena de provincias y Ceuta por lluvia, viento, tormenta y oleaje

MADRID, 14 Nov. 2025 (Europa Press) -

La borrasca 'Claudia' mantiene activos este viernes en una veintena de provincias y la ciudad autónoma de Ceuta por lluvia, viento, tormenta y oleaje, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, con avisos amarillos por lluvia estarán Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Málaga, Sevilla, Huesca, Ávila, León, Salamanca, Palencia, Zamora, Barcelona, Girona, Lleida, A Coruña, Pontevedra, Cáceres, Ceuta.

En cuanto a viento, las provincias con aviso amarillo serán Cádiz, Huelva, Huesca, Ávila, León, Palencia, Segovia, Soria, Lleida, Cantabria y Navarra (vertiente cantábrica y pirineo navarro).

También en aviso amarillo, pero por tormenta, estarán Cádiz, Huelva, Sevilla y Ceuta. Mientras, el oleaje en Cádiz, Huelva, A Coruña y Pontevedra activará el aviso amarillo.

Para este viernes, la borrasca 'Claudia' permanece estacionaria al noroeste de la Península con un predominio de cielos nubosos o cubiertos, pero se abrirán claros en la fachada oriental por la tarde. En la mayor parte de la Península habrán precipitaciones, ya que serán más abundantes en Andalucía occidental, Pirineo, sistema Central y oeste de Galicia, cordillera Cantábrica y Alborán, donde es probable que sean fuertes y persistentes.

Por el contrario, las precipitaciones serán poco probables y de carácter ocasional en los litorales cantábricos, Ebro y extremo este, así como en Baleares con intervalos de nubes altas tendiendo a cubrirse.

Además, estas precipitaciones irán con tormenta y posible granizo ocasional en el oeste de Andalucía, así como, de forma aislada, en el oeste de Galicia y entorno pirenaico oriental. En Canarias, se espera predominio de cielos poco nubosos o con intervalos y posibilidad de algún chubasco ocasional en las islas de mayor relieve.

Mientras, nevará en cumbres de Pirineos, sistema Central y Sierra Nevada, junto a bancos de niebla en entornos de montaña y en Alborán, con brumas frontales al principio en amplias zonas de los tercios central y occidental, así como también habrá calima en el este peninsular y Baleares.

Las temperaturas descenderán en la mayor parte del país, localmente notable para las máximas en el Pirineo y zonas de Andalucía oriental y Castilla-La Mancha. No obstante, se esperan aumentos en el Ebro y fachada oriental peninsular, que se extienden también para las mínimas a Baleares, y también heladas débiles en cumbres del Pirineo.

Soplarán vientos flojos del este en el tercio nordeste peninsular, con poniente moderado en el Estrecho y Alborán y viento moderado del sur y suroeste en el resto. Mientras que en Canarias, el viento será moderado de componente oeste en Canarias amainando.

Además, se darán intervalos fuertes en los litorales atlánticos y del sureste peninsular y en Baleares, donde habrán rachas muy fuertes que además afectarán a los principales entornos de montaña del centro y norte peninsular y Mallorca, que podrá ser localmente huracanadas en cumbres de montañas del norte.