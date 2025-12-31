La borrasca 'Francis' dejará lluvias intensas y nevadas en los primeros días del año en varios puntos del país

MADRID, 31 Dic. 2025 (Europa Press) - La borrasca 'Francis' dejará en los próximos días un episodio de lluvias intensas y nevadas debido a su aproximación a España y a la posterior entrada de una masa de aire frío, una situación que presenta "una elevada incertidumbre" en cuanto a su evolución, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) este miércoles. Por ahora, 'Francis' se encuentra en fase de formación en el entorno de las Azores y se desplaza hacia el golfo de Cádiz, transportando una masa de aire subtropical, templado y húmedo que afectará primero a Canarias y después a la Península, por lo que la Aemet prevé que la borrasca afecte a Canarias a partir de este jueves, donde se espera un temporal en zonas litorales del suroeste, con rachas muy fuertes de viento y chubascos tormentosos localmente fuertes y persistentes, que se desplazarán de oeste a este durante el día 1 y las primeras horas del día 2. En la Península, tras unos primeros días de estabilidad, con lluvias dispersas en el Cantábrico y el tercio occidental, es probable que a partir del día 3 aumente la inestabilidad en los tercios sur y sureste, con chubascos localmente fuertes y persistentes en zonas del golfo de Cádiz, el Estrecho, la Costa del Sol y el entorno del cabo de la Nao. Los días 4 y 5, la posible interacción entre las lluvias y una masa de aire frío podría dar lugar a nevadas en cotas medias o bajas del cuadrante suroriental peninsular, con mayor probabilidad y acumulados en la Ibérica oriental, el este de la meseta Sur, las sierras de la Comunidad Valenciana y el entorno de las Béticas, sin descartar que se extiendan aunque con menor intensidad, a otras zonas del centro peninsular. Además, se esperan chubascos de nieve en cotas medias del área cantábrica. Las lluvias perderán intensidad en el sur a partir del próximo 6 de enero, pero podrían ser localmente fuertes en el Estrecho y Melilla, mientras que las nevadas se mantendrán en zonas de montaña especialmente en el tercio norte. La Aemet ha subrayado que se trata de una situación meteorológica "compleja", con una incertidumbre excepcional en cuanto a la extensión e intensidad de las lluvias y nevadas, por lo que recomienda seguir de forma detallada la evolución de las predicciones y avisos en los próximos días.