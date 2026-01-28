-La borrasca Kristin deja al menos tres muertos en Portugal y se adentra en España

(Reescribe con nuevas cifras de fallecidos y la interrupción del suministro eléctrico)

LISBOA/MADRID, 28 ene (Reuters) - La tormenta Kristin causó ⁠el miércoles al menos ⁠tres muertos y dejó sin electricidad a más de 800.000 habitantes del centro y el norte de Portugal, al derribar árboles, dañar ⁠viviendas e ‌interrumpir ​el tráfico por carretera y ferrocarril antes de adentrarse en España.

Una persona murió ​cuando un árbol cayó sobre su automóvil en Vila Franca de Xira, ‌en las afueras de Lisboa, según los servicios de ‌emergencia. Otras dos personas murieron ​en el distrito central de Leiria, una de las zonas más afectadas, según el ayuntamiento.

Las autoridades de protección civil informaron de más de 3.000 incidentes relacionados con las condiciones meteorológicas, provocados por rachas de viento de hasta 150 km/h, fuertes lluvias y nevadas en el país de casi 11 millones de habitantes.

El operador de la red, E-Redes, informó de que los ⁠equipos técnicos estaban trabajando para restablecer el suministro eléctrico a medio millón de clientes por la tarde, ​mientras que 855.000 se habían quedado sin electricidad anteriormente.

Tras atravesar Portugal, la borrasca se dirigió hacia el este de España, que aún se está recuperando de la tormenta Joseph. En la localidad costera de Torremolinos, los fuertes vientos derribaron una palmera el martes, matando a una mujer.

Más de 160 carreteras españolas se vieron afectadas ⁠por la nieve a primera hora del miércoles. Entre ellas, 27 autovías de la red ​principal de autopistas, entre ellas la A-6 que une Madrid con el noroeste. La nieve también cubrió los tejados de algunas zonas del centro de Madrid, pero no causó grandes trastornos.

La Agencia ‍Estatal de Meteorología (AEMET) advirtió de que en amplias zonas del país soplarían vientos muy fuertes, con rachas que alcanzarían la fuerza de un huracán. Las autoridades decretaron la alerta roja en algunas zonas del sur de la provincia de Almería debido a la intensidad de los ​vientos.

Las autoridades locales cerraron los parques y en algunas zonas se suspendieron las actividades deportivas y educativas al aire libre.